О риске повреждения деревьев под тяжестью снега рассказал биолог из Новосибирска

Календарная зима уже не за горами. Природа перестраивается и подготавливается: многолетние растения и кустарники накапливают питательные вещества в корнях, а листья деревьев меняют цвет, прежде чем опасть.

Иногда бывает так, что температура воздуха давно минусовая, землю припорошило снегом, а листья продолжают держаться на ветках. В зимний период такие деревья чаще всего подвержены снеголому — обламыванию стволов или вершин деревьев под тяжестью накопившегося снега.

— Если листья не опадают, неважно, зелеными они были или нет, то создают дополнительную поверхность, где аккумулируется снег (особенно влажный и тяжелый, как в начале нынешнего октября в Новосибирске), — под его массой ветви обламываются, — рассказал изданию «Наука в Сибири» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН доктор биологических наук Николай Лащинский.

По словам учёного, это может привести к гибели растения.

Напомним, после осадков, выпавших 9 октября в большинстве районов Новосибирской области, высота снежного покрова на полях, по оценкам фермеров, составляла 17-20 см. Уборка урожая была остановлена. По данным регионального правительства на 6 октября, зерновые культуры были убраны с 77% посевных площадей, по технических культурам показатели были еще меньше — 49%.

