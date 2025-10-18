Ограничить пальмовое масло в детском питании призвали в Госдуме

Депутаты Госдумы РФ направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания.

Парламентарии напомнили, что налоговые льготы для пальмового масла были отменены еще в 2019 году. Однако его применение не только не снижается, но и растет.

— Согласно данным официальной статистики и экспертным оценкам, объемы ввоза пальмового масла в страну остаются стабильно высокими (около 1 миллиона тонн в год), и в 2025 году прослеживается тенденция к увеличению этого показателя, — отмечают они в документе.

В своем обращении депутаты предлагают правительству до 1 декабря 2025 года проработать и представить позицию по ряду вопросов. Среди них:

запрет использования пальмового масла и молочной продукции на основе пальмового масла в питании детей в организованных коллективах, а также целесообразность распространения данного запрета на организации, оказывающие социальные и медицинские услуги;

совершенствование деятельности контрольных (надзорных) органов в сферах ввоза и транспортировки пальмового масла, а также производства пищевой продукции, при изготовлении которой используется пальмовое масло;

повышение ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, с одновременным рассмотрением вопроса о целесообразности введения меры нетарифного регулирования в отношении указанной товарной позиции;

введение акцизов на пальмовое масло, взимаемых таможенными органами;

создание единой цифровой платформы для мониторинга технологических процессов изготовления пищевых продуктов с использованием пальмового масла в рамках всей производственной цепочки;

усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в молочной продукции заменителей молочных жиров, снижения содержания белков и так далее.

Кроме того, депутаты просят обеспечить подготовку научного доклада о влиянии пищевой продукции, производимой с использованием пальмового масла и продуктов его переработки, на здоровье человека, и представить указанный доклад в Государственную Думу.

В июне 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал ввести уголовную ответственность для тех, кто использует в своей продукции пальмовое масло.

Стоит отметить, что некоторые участники кондитерского рынка Новосибирской области считают, что ограничение на ввоз пальмового масла скажется на стоимости конечной продукции, так как сырье для кондитерки, например, может подорожать на 100%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области сыр за неделю подорожал более чем на 40 рублей.