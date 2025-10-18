В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков

Главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области по гигиене детей и подростков Андрей Фунтиков назвал факторы, которые негативно влияют на формирование репродуктивной культуры у подростков. Он включил в этот список соцсети, информационную перегрузку, тревожные и депрессивные состояния.

Профилактика репродуктивных рисков у подростков и молодежи стала одной из тем форума «Здравоохранение Сибири». Журналист Infopro54 участвовал в сессиях и круглых столах форума. Запись выступления эксперта есть в распоряжении редакции.

— Сегодня подростковый возраст сталкивается с новыми вызовами. Меняется среда взросления: информационная, культурная, эмоциональная. Снижается возраст получения первой информации о половых отношениях. Часто эта информация получается из сомнительных источников. Более того, растет влияние социальных сетей, где формируется искаженный образ тела, понятия семьи и отношений. Увеличивается число подростков с тревожностью, депрессивными расстройствами, нарушениями сна и так далее. Каждый из этих факторов вроде бы сложно применить к теме нарушений репродуктивного здоровья. Но мы считаем, что хоть эти факторы непрямые, но все-таки являются мощнейшими репродуктивными рисками, — заявил заведующий отделением профилактики Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции (КЦОЗСиР), главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области по гигиене детей и подростков, профилактической медицине, медицинской помощи в образовательных организациях Андрей Фунтиков.

Говоря о том, как можно противостоять этим рискам, специалист назвал важным объедение усилий семей, школы, медицинских и социальных служб. В Новосибирске КЦОЗСиР реализует проекты, направленные на работу с детьми, педагогами и родительским сообществом.

