Рекламодателям

В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков

  • 18/10/2025, 14:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков
Именно там дети чаще всего получают знания, влияющие на восприятие тела и отношений между полами

Главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области по гигиене детей и подростков Андрей Фунтиков назвал факторы, которые негативно влияют на формирование репродуктивной культуры у подростков. Он включил в этот список соцсети, информационную перегрузку, тревожные и депрессивные состояния.

Профилактика репродуктивных рисков у подростков и молодежи стала одной из тем форума «Здравоохранение Сибири». Журналист Infopro54 участвовал в сессиях и круглых столах форума. Запись выступления эксперта есть в распоряжении редакции.

— Сегодня подростковый возраст сталкивается с новыми вызовами. Меняется среда взросления: информационная, культурная, эмоциональная. Снижается возраст получения первой информации о половых отношениях. Часто эта информация получается из сомнительных источников. Более того, растет влияние социальных сетей, где формируется искаженный образ тела, понятия семьи и отношений. Увеличивается число подростков с тревожностью, депрессивными расстройствами, нарушениями сна и так далее. Каждый из этих факторов вроде бы сложно применить к теме нарушений репродуктивного здоровья. Но мы считаем, что хоть эти факторы непрямые, но все-таки являются мощнейшими репродуктивными рисками, — заявил заведующий отделением профилактики Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции (КЦОЗСиР), главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области по гигиене детей и подростков, профилактической медицине, медицинской помощи в образовательных организациях Андрей Фунтиков.

Говоря о том, как можно противостоять этим рискам, специалист назвал важным объедение усилий семей, школы, медицинских и  социальных служб. В Новосибирске КЦОЗСиР реализует проекты, направленные на работу с детьми, педагогами и родительским сообществом.

Ранее редакция рассказывала, как часто перинатальным психологам удается отговорить беременных женщин от аборта.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 141

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : репродуктивное здоровье подростки


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
О риске повреждения деревьев под тяжестью снега рассказал биолог из Новосибирска
18/10/25 15:00
Общество
В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков
18/10/25 14:00
Медицина Общество
Для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей
18/10/25 13:00
Страхование
Сокровища старообрядцев: в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги
18/10/25 11:00
История Культура Общество
Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники
18/10/25 9:00
Образование Общество
В Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли четыре человека
18/10/25 7:00
Общество
Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента
17/10/25 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Бизнесмен в Новосибирске перекладывал несанкционированные свалки с места на место
17/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда
17/10/25 18:10
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц
17/10/25 18:00
Общество Экономика
Экс-главу муниципального заказчика станции «Спортивной» обвинили во взятке
17/10/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации
17/10/25 17:15
Власть
С 2026 года в России биометрия будет использоваться для сделок с недвижимостью
17/10/25 17:00
Власть Недвижимость Общество
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Толмачево
17/10/25 16:30
Бизнес Транспорт
МинЖКХ оспаривает решение суда о взыскании штрафов по концессии в Новосибирске
17/10/25 16:00
Власть
В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы
17/10/25 15:00
Общество
«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации
17/10/25 14:32
Бизнес
Поставщик медизделий из Перми сорвал поставку в кожвендиспансер Новосибирска
17/10/25 14:00
Бизнес Медицина
Два подростка провалились под лед в Новосибирске
17/10/25 13:00
Общество
Студенты НГТУ получили улучшенный интернет
17/10/25 12:40
Технологии
Популярное
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять