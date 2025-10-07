«В лесах снег уже не растает»: начальник Новосибирского гидрометцентра прокомментировала октябрьские снегопады

Синоптики назвали погоду, установившуюся в Новосибирской области в начале октября, не совсем типичной для этого периода. Временный снежный покров установился в регионе 5 октября. Его толщина достигала 8 см. 6 октября в Новосибирске и районах области снова прошли обильные осадки, и толщина снежного покрова увеличилась.

В ближайшие несколько дней в регионе будут минусовые температуры. Это означает, что снег быстро не растает. Infopro54 спросил у синоптиков о том, есть ли вероятность, что первая декада октября станет в этом году началом зимы.

— У нас снег еще и в ноябре может таять. Такое может быть, но в лесах уже в любом случае снег не растает, — сообщила Infopro54 начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Согласно климатической справке, снег в октябре в Новосибирской области является обычным явлением, однако его характер может меняться от года к году. Устойчивый снежный покров в регионе обычно формируется ближе к третьей декаде октября или началу ноября. При этом для октября характерны смешанные осадки — возможны дождь, мокрый снег и снег. Поэтому метеорологи подчеркивают, что октябрьские снегопады нельзя назвать аномалией, но признают, что в последние десятилетия такое в Новосибирской области бывало редко.

— То, что первая декада октября достаточно холодная, это можно отметить. Далеко не каждый год у нас так холодно. Температура в последние дни на 4-6 градусов ниже нормы. С похолоданием, безусловно, связан и снег. Снег шел в течение нескольких дней, длительно. Это достаточно редкое случается, — говорит Анна Лапчик.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие двое суток будет кратковременное ослабление атмосферных процессов. Следующая порция осадков в виде мокрого снега различной интенсивности ожидается днем 9 октября и ночью 10 октября. Это будет обусловлено прохождением очередного циклона. Температурный фон будет ниже нормы.

