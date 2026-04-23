В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Автор: Артем Рязанов

Укусы зафиксированы в Венгеровском, Искитимском районах, а также в Октябрьском районе Новосибирска

С начала сезона в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 82 жалобы на укусы клещей, это почти в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их было 904.

Случаи укусов зафиксированы в Венгеровском и Искитимском районах области, а также в Октябрьском районе Новосибирска.

На этот год запланировано обработать акарицидными средствами более 9 тысяч гектаров. Обработка уже началась, включая территории детских лагерей.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области предупреждает о повышенном риске активности клещей. Важно проявлять осторожность и заботиться о себе и своих близких.

Меры профилактики клещевого энцефалита остаются актуальными круглый год, и одним из ключевых методов является иммунизация. Вакцинация значительно снижает вероятность развития тяжёлых форм болезни при укусе инфицированного клеща. Однако в течение двух недель после прививки, когда формируется иммунитет, необходимо соблюдать определённые ограничения.

Для проведения вакцинации обратитесь в медицинское учреждение по месту жительства, работы или учёбы — там прививки делают бесплатно.

При каждом выезде на природу и прогулке не забывайте о мерах профилактики, таких как использование репеллентов и самоосмотры. Если укусил клещ, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минздраве объяснили ситуацию с вакцинами от клещевого энцефалита в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

