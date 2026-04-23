Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Третий заход

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Она отметила, что на пленуме московского горкома обозначила свою позицию.

— Ситуация в экономике ухудшается, и, если не принять срочных действенных мер, она может выйти из-под контроля. Мало не покажется всем- и народу, и бизнесу. Партия власти пытается разделить ответственность за свои провалы с другими партиями, и в первую очередь с КПРФ, хотя КПРФ никогда не поддерживала губительные законы ЕР и всегда настойчиво предлагали свои решения. Я считаю, что КПРФ надо занимать более жёсткую позицию по отношению к власти, не вестись на её мелкие преференции и подачки, — пишет Вера Ганзя.

В соцсетях она уже активно поднимает темы, актуальные для москвичей.

Напомним, Вера Ганзя была депутатов регионального парламента Новосибирской области 4 и 5 созывов, а также депутатом Государственной думы Российской Федерации 6 и 7 созывов от КПРФ (2014—2021). Входила в состав комитета по бюджету и налогам.

В 2021 году Вера Ганзя не стала бороться за мандат и отказалась от участия в выборах добровольно. Об этом политик также сообщила на своей странице в соцсети.

— Пусть в Думу приходит молодежь и сносит антинародные законы, принятые правящим большинством в предыдущих созывах. Я боролась, как могла, и ухожу с поднятой головой, мне не стыдно за мою работу, — заявляла Ганзя.

Стоит напомнить, что, будучи депутатом Госдумы, она позволяла себе достаточно жесткую критику федеральной власти.

Внутрипартийная интрига

Как отмечают эксперты «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), на первый взгляд, участие Ганзи в выборах не имеет отношения к новосибирским политическим раскладам. Но вместе со старением лидера КПРФ Геннадия Зюганова в партии дело идёт к схватке за власть.

— Известно, что Геннадий Андреевич благоволит к Анатолию Евгеньевичу. И даже если Зюганов не видит в Локте преемника, влиятельные партийцы воспринимают бывшего мэра Новосибирска как потенциального конкурента. Поэтому стараются поставить ему на пути в Москву побольше препятствий. Ганзя покинула новосибирскую политику без скандалов, но нежелание обкома поддерживать её на новый срок было заметным. А в обкоме всё решал и решает Локоть. Внезапный импульс к возрождению парламентской карьеры Ганзи в Москве может оказаться частью большой внутрипартийной интриги, — не исключает ЦДЖ.

В частности, издание не исключает, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть собрался вернуться в Госдуму.

— Почти два года после отставки отделывавшегося в соцсетях в основном дежурными поздравлениями с праздниками. В последние месяцы Анатолий Евгеньевич активно постит и репостит сообщения с ярко выраженным протестным контентом. Это линия партии, но бывший мэр следует ей с горячей приверженностью…. Посмотрите на телеграм-канал Локтя и удивитесь. Здесь призывы к свободному доступу в интернет, свободе мнений, выбору мессенджеров и соцсетей, и даже к праву на анонимность. Такая риторика в большей степени присуща правым, а не левым. Но в ситуации, когда правые заигрывают с левой повесткой, левые остаются почти единственными заступниками либерального электората. Цифровые ограничения и налоговые тяготы раздражают гораздо более широкую аудиторию — включая и базовое ядро коммунистов. Поэтому сейчас, отрабатывая обязательную программу перед своим лояльным электоратом, КПРФ может произвольно привлечь и часть чужого. И Локоть не стоит в стороне, — констатирует ЦДЖ.

Напомним, выборы в Госдуму 9 созыва запланированы на 20 сентября. Голосование пройдёт по смешанной схеме: 225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.

