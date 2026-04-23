Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Она намерена побороться за парламентский мандат на округе в Москве

Третий заход

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Она отметила, что на пленуме московского горкома обозначила свою позицию.

— Ситуация в экономике ухудшается, и, если не принять срочных действенных мер, она может выйти из-под контроля. Мало не покажется всем- и народу, и бизнесу. Партия власти пытается разделить ответственность за свои провалы с другими партиями, и в первую очередь с КПРФ, хотя КПРФ никогда не поддерживала губительные законы ЕР и всегда настойчиво предлагали свои решения. Я считаю, что КПРФ надо занимать более жёсткую позицию по отношению к власти, не вестись на её мелкие преференции и подачки, — пишет Вера Ганзя.

В соцсетях она уже активно поднимает темы, актуальные для москвичей.

Напомним, Вера Ганзя была депутатов регионального парламента Новосибирской области 4 и 5 созывов, а также депутатом Государственной думы Российской Федерации 6 и 7 созывов от КПРФ (2014—2021). Входила в состав комитета по бюджету и налогам.

В 2021 году Вера Ганзя не стала бороться за мандат и отказалась от участия в выборах добровольно. Об этом политик также сообщила на своей странице в соцсети.

— Пусть в Думу приходит молодежь и сносит антинародные законы, принятые правящим большинством в предыдущих созывах. Я боролась, как могла, и ухожу с поднятой головой, мне не стыдно за мою работу, — заявляла Ганзя.

Стоит напомнить, что, будучи депутатом Госдумы, она позволяла себе достаточно жесткую критику федеральной власти.

Внутрипартийная интрига

Как отмечают эксперты «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), на первый взгляд, участие Ганзи в выборах не имеет отношения к новосибирским политическим раскладам. Но вместе со старением лидера КПРФ Геннадия Зюганова в партии дело идёт к схватке за власть.

— Известно, что Геннадий Андреевич благоволит к Анатолию Евгеньевичу. И даже если Зюганов не видит в Локте преемника, влиятельные партийцы воспринимают бывшего мэра Новосибирска как потенциального конкурента. Поэтому стараются поставить ему на пути в Москву побольше препятствий. Ганзя покинула новосибирскую политику без скандалов, но нежелание обкома поддерживать её на новый срок было заметным. А в обкоме всё решал и решает Локоть. Внезапный импульс к возрождению парламентской карьеры Ганзи в Москве может оказаться частью большой внутрипартийной интриги, — не исключает ЦДЖ.

В частности, издание не исключает, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть собрался вернуться в Госдуму.

— Почти два года после отставки отделывавшегося в соцсетях в основном дежурными поздравлениями с праздниками. В последние месяцы Анатолий Евгеньевич активно постит и репостит сообщения с ярко выраженным протестным контентом. Это линия партии, но бывший мэр следует ей с горячей приверженностью…. Посмотрите на телеграм-канал Локтя и удивитесь. Здесь призывы к свободному доступу в интернет, свободе мнений, выбору мессенджеров и соцсетей, и даже к праву на анонимность. Такая риторика в большей степени присуща правым, а не левым. Но в ситуации, когда правые заигрывают с левой повесткой, левые остаются почти единственными заступниками либерального электората. Цифровые ограничения и налоговые тяготы раздражают гораздо более широкую аудиторию — включая и базовое ядро коммунистов. Поэтому сейчас, отрабатывая обязательную программу перед своим лояльным электоратом, КПРФ может произвольно привлечь и часть чужого. И Локоть не стоит в стороне, — констатирует ЦДЖ.

Напомним, выборы в Госдуму 9 созыва запланированы на 20 сентября. Голосование пройдёт по смешанной схеме: 225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.

Ранее редакция сообщала о том, что представители «Единой России» также активно выдвигаются на праймериз. 

Фото со страницы Веры Ганзя ВКонтакте, автор: пресс-служба КПРФ.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к Министерству здравоохранения региона. Напомним, в мае 2025 года компания обратилась в суд с иском к ведомству на 335 млн рублей. Речь шла о взыскании задолженности по соглашению о государственно-частном партнерстве на строительство инфекционной больницы в Садовом.

Компания заявила, что Минздрав не своевременно выполнил обязательства по выплате инвестиционного платежа. Основной долг, по версии истца, составлял 283,9 млн рублей, 27,6 млн — проценты за пользование чужими деньгами, 23,9 млн — убытки. Минздрав признавал требования только в сумме процентов за период просрочки с 16.01.2025 по 20.02.2025 — 4 млн рублей. В остальной части заявленные требования считал необоснованными.

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области отменил обеспечительные меры, наложенные по иску мэрии города на павильон «Шарик», расположенный рядом с театром «Глобус». Определение размещено на сайте суда.

Напомним, спорная ситуация рассматривается уже несколько лет. Весной 2024 года мэрия Новосибирска признала здание кафе самостроем и приняла решение о его демонтаже, так как земельный участок, на котором размещено здание предназначался для размещения нестационарного объекта. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны общественности.

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

Власть Отставки и назначения

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Общество

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Власть Отставки и назначения

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Бизнес Власть Медицина

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Бизнес Власть Город

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Власть Город

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Бизнес Власть Недвижимость

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Власть Недвижимость Общество

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Культура Общество

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Финансы

У пользователей изменились платежные привычки

Бизнес

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Город Общество

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Право&Порядок

Иски о конфискации имущества на полмиллиарда рассматриваются в судах Новосибирска

Общество

Новосибирцы получат пенсии и пособия раньше срока в мае 2026 года

Бизнес Право&Порядок

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

