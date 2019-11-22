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Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы Россельхозбанка

  • 22/11/2019, 13:16
АО «Россельхозбанк» в Новосибирске провел круглый стол для клиентов и партнеров с участием заместителя Председателя Правления РСХБ Ольги Суворовой.

Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы РоссельхозбанкаМероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов, связанных с оценкой залогового имущества клиентов-заемщиков Банка и совершенствованием кредитного процесса в целом.

В работе круглого стола приняли участие представители оценочных компаний и клиенты Банка: руководители предприятий крупного бизнеса, реализующие инвестиционные проекты в Новосибирской области, а также представители малого и среднего бизнеса, являющиеся заемщиками.

— Цель мероприятия – прежде всего, личное общение с клиентами и партнерами Банка. Мы уверены, что специфика Новосибирской области – одного из ключевых регионов для бизнеса РСХБ – позволит нам сформировать обособленную клиентскую политику в отношении залогов. Важно выстроить процессы таким образом, чтобы наше сотрудничество с оценочными компаниями было наиболее эффективным, а выдача кредитных средств клиентам для развития их бизнеса – максимально оперативной, — сказала Ольга Суворова.

Участники круглого стола обсудили необходимость объективной оценки залогового имущества, действие принципа комплексности и подходы к оценке уникальных объектов, соблюдение требований Банка к оценочным компаниям, преимущества получения финансирования под залог приобретаемого оборудования и будущего урожая.

Среди нововведений в работе с залоговым имуществом заместитель Председателя Правления РСХБ Ольга Суворова отметила, в частности, внедрение в 2019 году системы самостоятельной оценки земель сельскохозяйственного назначения и упрощение процедуры предоставления отчетов об оценке/переоценке активов, которые приняты в залог.

— Кредитный портфель Россельхозбанка в Новосибирской области приближается к отметке 35 млрд рублей, и для нас очень важно получать обратную связь от наших клиентов. Важно, чтобы бизнес наших клиентов успешно развивался, и мы всегда оставались для них опорным банком, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

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