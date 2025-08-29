Новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране

Счетная палата России оценила эффективность использования федеральных и иных ресурсов, направленных на финансирование строительства объектов социальной сферы в России с 2019 по 2024 год (934 школы, 1 464 детских сада, 86 больниц и 189 поликлиник). Работа проводилась по поручению Государственной Думы.

Новосибирская область «отметилась» по нескольким показателям.

Дорогие «квадраты» в больнице

Эксперты Счетной палаты оценили расходы по 13 объектам здравоохранения, которые были введены в эксплуатацию в 2024 году в 8 регионах страны. По этим объектам аудиторам была представлена информация по фактической стоимости строительства.

Новосибирская область оказалась на втором месте в России по расходам на возведение квадратного метра — 420,2 тысячи рублей. Больше потратили только при возведении больниц в Москве — 444,9 тысячи рублей. Для сравнения, в Саратовской области в перерасчете на квадратный метр строительство больницы обошлось в 88 тысяч рублей, среднероссийская стоимость «квадрата» в объектах здравоохранения, введенных в эксплуатацию в 2024 году, — 302 тысячи рублей.

О каких медучреждениях идет речь, в отчете КСП не уточняется. Но стоит отметить, что в 2024 году в Новосибирской области была запущена в эксплуатацию инфекционная больница, которая возводилась по концессии, в том числе при участии федерального финансирования.

Поликлиники — выше среднего

Аудиторы также проанализировали информацию о вводе в эксплуатацию 48 поликлиник в 31 регионе. В Новосибирской области в этот список попали два медучреждения: №7 на улице Пролетарской и №2 на улице Виталия Потылицина. На их финансирование были направлены 2,8 млрд рублей.

Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра поликлиник, введенных в эксплуатацию в 2024 году, составила по стране 168,1 тысячи рублей, в объектах введенных под ключ — 175 тысяч рублей. Максимальный показатель по стране был зафиксирован в Новгородской области — 305,8 тысячи.

В Новосибирской области «квадрат» поликлиники в среднем стоил 180,2 тысячи рублей. Однако затраты на строительство поликлиники №7 составили 217,78 тысячи рублей, на поликлинику №2 — 226,05 тысячи.

Напомним, фактически поликлиника №7 начала работать в июле 2025 года. Поликлиника №2 до сих пор находится в статусе «скоро открытие».

Глава региона Андрей Травников ранее пояснял, с чем связана задержка с открытием объектов.

Много ― тоже нехорошо

Аудиторы КСП также отметили факты строительства объектов образования с отклонением по размерам площадей отдельных помещений от минимально установленных санитарно-эпидемиологических норм в большую сторону. Анализ данных Минпросвещения России по 763 объектам показал, что в 2024 году в среднем по стране на одного обучающегося пришлись 21,1 квадратного метра общей площади здания школы. В Новосибирской области — 23,6 «квадрата» (2 объекта).

— Превышение нормативов может приводить к дополнительным затратам на строительство объектов образования и их последующую эксплуатацию, — говорится в отчете.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске вновь были перенесены сроки строительства 6 концессионных школ. Сейчас их ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2026-го.

Условия субсидирования предлагают ужесточить

Подводя итоги сделанного анализа, аудиторы отметили, что средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра объектов социальной сферы, введенных в эксплуатацию в 2024 году, составили: по больницам России — 302 тысячи, поликлиникам — 168,1 тысячи, школам — 91,5 тысячи, детским садам — 118,5 тысячи рублей.

Важный вывод сделан после сравнения строительства объектов с привлечением бюджетных средств и по концессионным соглашениям/ГЧП.

— Средние фактические затраты на строительство 1 квадратного метра объектов социальной сферы в рамках концессионных соглашений больше средних затрат на строительство без использования механизма концессий, — констатировали аналитики Счетной палаты.

По итогам анализа палата рекомендовала правительству Российской Федерации ужесточить требования к подготовке типовой проектной документации для объектов социальной сферы (школ, больниц, поликлиник, детских садов), а также включать эти объекты в документы территориального планирования. Эти требования рекомендовано прописывать в соглашениях с регионами о предоставлении субсидии на софинансирование объектов социальной сферы в 2026 году.

В 2025 году в Новосибирской области запланирован ввод в эксплуатацию около 30 объектов, среди которых школы, дома культуры и медицинские комплексы.

Напомним, на финальной сессии депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в июле 2025 года вновь всплыл один из самых актуальных вопросов седьмого созыва — концессии. За минувшие 5 лет они неоднократно становились камнем преткновения в работе исполнительных и законодательных органов власти. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область намерена работать с концессиями через «дочек» и «внучек».