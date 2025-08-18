Рекламодателям

У новосибирских льготников возникли проблемы с получением лекарств

  • 18/08/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
У новосибирских льготников возникли проблемы с получением лекарств
В аптеках города фармацевты не могут зайти в программу с выписанными рецептами

Жительница Новосибирска Елена рассказала Infopro54 о том, что ежемесячно ее мама получает по федеральной льготе лекарства на сумму более 10 тысяч рублей.

— Проблема в том, что рецепт, который выписывается на их получение, действителен всего три дня. С рецептом нужно идти в аптеку, где фармацевт смотрит в реестре фамилию получателя и выдает препараты. На минувшей неделе и сегодня лекарства я получить не смогла. Фармацевт говорила, что программа «висит» и доступа к ней нет, — рассказала собеседница редакции.

При ней попытку забрать лекарства для онкобольного предприняла еще одна женщина, но ей также было отказано из-за отсутствия доступа к программе.

— Сотрудница аптеки рассказала, что эта проблема актуальна с прошлой недели и лекарства по льготе не выдаются во всех аптеках города. Она предложила позвонить по «горячей линии». Но по «горячей линии» мне сообщили, что не знают, когда программа заработает. И не ответили на мой вопрос, что делать тем, у кого истек трехдневный срок получения препаратов, — говорит Елена.

Корреспондент Infopro54 также набрал телефон «горячей линии» Новосибоблфарма. Оператор пояснила, что технический сбой произошел в пятницу и сохраняется до сих пор.

— Программа не работает. Это не от нас зависит. Технические специалисты пытаются решить вопрос, — пояснил оператор.

Редакция направила запрос на комментарий по ситуации в Минздрав Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским детям с гемофилией станет доступно новое лекарство

Фото предоставлено читательницей Infopro54.

1 872

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : льготные лекарства


Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
