Вузы и бизнес в Новосибирске обсудили, как готовить инженерный спецназ

Подготовка инженеров в вузах России сегодня вызывает много вопросов, как у вузов, так и у потенциальных работодателей. Об этом заявили участники панельной дискуссии «Будущее инженерного образования: ключевые тренды» на XII Международном форуме технологического развития Технопром. Модератор дискуссии, профессор бизнес-практики, директор Центра трансформации образования «Сколково» Ольга Назайкинская объяснила это сложностями взаимодействия университетов и лидеров индустрий.
— Тем не менее, работа по настройке взаимопонимания ведется, — подчеркнула Ольга Назайкинская.
По ее словам, в Школе управления «Сколково» сотрудники университетов и корпораций совместно проектируют образовательные программы, начиная от глубокой проработки и согласования понятий об инженерии, заканчивая тем, как технологически должен быть выстроен и образовательный процесс, и какие функциональные роли в этом процессе должен занимать представитель каждой стороны.
Анастасия Максимушкина, менеджер программ по работе с учебными заведениями и молодыми специалистами «Сибур» пояснила, что при формировании образовательной программы в них включается практическая подготовка студентов на базе предприятий компании. Это позволяет готовить инженеров, которые с первого дня могут работать в индустрии.
Главный конструктор по ключевому научно-технологическому направлению развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг», директор Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков также уверен в эффективности практико-ориентированного обучения: цифровые испытания, цифровые двойники изделий, цифровая платформа-интегратор, на которой представлен научно-технологический задел (373 тысячи цифровых и проектных решений, математические и компьютерные модели для десятка отраслей) и реализованные проекты с корпорациями, которые становятся основой нового образовательного процесса.
— Такая модель квалифицированного партнерства, где заказчиком выступает индустриальный партнер, а ПИШ отвечает за результат — и есть залог формирования инженерного спецназа, обеспечивающего технологическое лидерство России, — заявил Боровков.
Директор Инжинирингового центра Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Зубрилин напомнил о важности трудоустройства ведущих сотрудников вузов как внешних совместителей на предприятие и проведении регулярного перекрестного обучения.
Организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Центром управления проектами в промышленности и компанией «Инконсалт» — оператора государственных программ, направленных на развитие науки и технологий.
Фото предоставлено пресс-службой «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)», автор: пресс-офис проекта «Инжиниринг и инновации в России».
