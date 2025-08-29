Вузы и бизнес в Новосибирске обсудили, как готовить инженерный спецназ

Подготовка инженеров в вузах России сегодня вызывает много вопросов, как у вузов, так и у потенциальных работодателей. Об этом заявили участники панельной дискуссии «Будущее инженерного образования: ключевые тренды» на XII Международном форуме технологического развития Технопром. Модератор дискуссии, профессор бизнес-практики, директор Центра трансформации образования «Сколково» Ольга Назайкинская объяснила это сложностями взаимодействия университетов и лидеров индустрий.

Первое, все еще сохраняются несогласованности в понимании того, что такое современная инженерия и кто такой современный инженер.

Второе, у обеих сторон наблюдается достаточно фрагментарное представление об устройстве технологических процессов друг друга: предприятия не так глубоко понимают, как устроено современное образование, вузы недостаточно погружены в то, как устроены процессы разработки и производства.

Третье — дефицит стратегического видения: не у всех университетов есть четкое представление о том, какие продукты и технологии должны появиться на горизонте 10 лет, а соответственно и запрос на инженерные компетенции. Но и не все компании могут сформулировать свои стратегические планы на таком длинном горизонте.

— Тем не менее, работа по настройке взаимопонимания ведется, — подчеркнула Ольга Назайкинская.

По ее словам, в Школе управления «Сколково» сотрудники университетов и корпораций совместно проектируют образовательные программы, начиная от глубокой проработки и согласования понятий об инженерии, заканчивая тем, как технологически должен быть выстроен и образовательный процесс, и какие функциональные роли в этом процессе должен занимать представитель каждой стороны.

Анастасия Максимушкина, менеджер программ по работе с учебными заведениями и молодыми специалистами «Сибур» пояснила, что при формировании образовательной программы в них включается практическая подготовка студентов на базе предприятий компании. Это позволяет готовить инженеров, которые с первого дня могут работать в индустрии.

Главный конструктор по ключевому научно-технологическому направлению развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг», директор Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков также уверен в эффективности практико-ориентированного обучения: цифровые испытания, цифровые двойники изделий, цифровая платформа-интегратор, на которой представлен научно-технологический задел (373 тысячи цифровых и проектных решений, математические и компьютерные модели для десятка отраслей) и реализованные проекты с корпорациями, которые становятся основой нового образовательного процесса.

— Такая модель квалифицированного партнерства, где заказчиком выступает индустриальный партнер, а ПИШ отвечает за результат — и есть залог формирования инженерного спецназа, обеспечивающего технологическое лидерство России, — заявил Боровков.

Директор Инжинирингового центра Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Зубрилин напомнил о важности трудоустройства ведущих сотрудников вузов как внешних совместителей на предприятие и проведении регулярного перекрестного обучения.

Организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Центром управления проектами в промышленности и компанией «Инконсалт» — оператора государственных программ, направленных на развитие науки и технологий.

