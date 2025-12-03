ВТБ анонсировал запуск сервиса QR-оплаты в Китае в 2026 году

В ходе 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился планами по распространению востребованной системы QR-платежей на один из ведущих азиатских рынков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Костин подчеркнул, что подобная технология уже функционирует в нескольких государствах, и Китай является следующим приоритетным направлением. Он выразил надежду, что к 2026 году удастся реализовать эту задачу, обеспечив удобство для российских граждан, посещающих КНР.
По словам Андрея Костина, увеличение туристического потока и наличие филиальной сети, позволяющей проводить транзакции, стимулируют развитие подобных сервисов. Первым шагом в этом направлении стало внедрение QR-кодов во Вьетнаме, где действует совместное российско-вьетнамское финансовое учреждение.
Банкир отметил, что благодаря использованию собственной инфраструктуры была успешно осуществлена интеграция российского QR-кода с системой VietQR.
