Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

В 2026 году ограничения Роскомнадзора на мессенджеры становятся всё строже, и россияне ищут новые каналы для связи с близкими, коллегами и партнерами. Они делают это без VPN и установки дополнительных приложений, используя уже имеющиеся на их телефонах сервисы и известные платформы. Рассмотрим наиболее востребованные платформы, на которые уходят из зарубежных мессенджеров.

«Одноклассники»

Многие россияне вновь обращаются к соцсети «Одноклассники». Причина проста: этой платформой активно пользуются родственники, в том числе пожилые люди.

Преимущества:

встроенный чат работает стабильно в любой сети;

поддерживаются голосовые сообщения, фото и бесплатные звонки;

быстрое добавление контактов и создание групповых чатов;

понятный интерфейс — подходит даже тем, кто не дружит с современными приложениями;

не требует дополнительных скачиваний, если приложение уже установлено.

Чаты в общих альбомах на iPhone

Владельцы iPhone открыли необычный способ общения через стандартное приложение «Фото»:

создаётся общий альбом.

в него приглашаются контакты — по номеру телефона или электронной почте.

в комментариях под загруженными фото или видео можно вести полноценную переписку.

Почему это удобно:

можно добавлять видео, стикеры и длинные цепочки сообщений;

уведомления приходят мгновенно;

трафик идёт через iCloud и не блокируется;

бесплатно и без установки новых программ.

Способ стал популярен в марте 2026 года и особенно подходит для ежедневного общения с семьёй, рассказывают пользователи в соцсетях.

Классифайды

Самые изобретательные пользователи создают на классифайдах объявления вроде «Ищу друзей для общения», а затем переписываются во встроенном мессенджере площадки.

Плюсы:

возможность отправлять фото и голосовые сообщения;

мгновенные уведомления на телефон;

работает в любой сети без VPN;

не нужно ничего устанавливать.

Этот метод особенно популярен среди молодёжи и тех, кто стремится избежать лишних установок приложений.

Google Документы как чат

Ещё один народный лайфхак — использование Google Документов или Таблиц для общения:

создаётся документ или таблица.

доступ к нему предоставляется друзьям или родственникам по электронной почте.

участники пишут сообщения прямо в тексте, оставляют комментарии или заполняют ячейки таблицы.

Особенности:

легко прикреплять фото и файлы;

все изменения видны всем участникам в режиме онлайн;

стабильно работает в России.

Минус: уведомления приходят только в случае, если вас специально отметили или оставили комментарий.

СберЧат через перевод в «СберБанк Онлайн»

Неожиданный, но рабочий способ — использовать приложение «СберБанк Онлайн»:

Отправлять собеседнику перевод от одной копейки. После этого открывается полноценный чат в разделе «Диалоги».

Что можно делать:

обмениваться сообщениями;

отправлять фото;

давать деньги в долг.

Важные нюансы:

работает даже с теми, кого нет в ваших контактах;

уведомления приходят как в обычном мессенджере;

главное условие — у обоих участников должен быть установлен «СберБанк Онлайн».

KakaoTalk

Часть пользователей переходит в южнокорейский мессенджер KakaoTalk. Его преимущества:

текстовые сообщения и звонки работают в России без средств обхода блокировок;

регистрация доступна с российским номером (+7);

есть чаты, аудиозвонки и видеоконференции с шерингом экрана (до 10 человек);

приложение переведено на русский язык;

совместимо с iOS 17.0 и новее.

KakaoTalk существует с 2010 года и установлен более чем у 90 % владельцев смартфонов в Южной Корее.

Все эти методы имеют одну общую черту: они уже предустановлены на большинстве российских телефонов, не требуют подключения к иностранным серверам и функционируют без VPN. Для начала достаточно всего лишь один раз рассказать родным о выбранном способе — и через несколько минут вся семья или группа друзей уже будет на связи.

Напомним, некоторые негосударственные и некоммерческие проекты, связанные, например, с экологией, культурой, делают дубли своих тг-каналов в иностранных мессенджерах IMO и WeChat. Компании и госучреждения, помимо MAX, переходят на российские корпоративные мессенджеры: Контур.Толк, Яндекс Мессенджер, Пачка и другие.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов.