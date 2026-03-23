Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

В 2026 году ограничения Роскомнадзора на мессенджеры становятся всё строже, и россияне ищут новые каналы для связи с близкими, коллегами и партнерами. Они делают это без VPN и установки дополнительных приложений, используя уже имеющиеся на их телефонах сервисы и известные платформы. Рассмотрим наиболее востребованные платформы, на которые уходят из зарубежных мессенджеров.
«Одноклассники»
Многие россияне вновь обращаются к соцсети «Одноклассники». Причина проста: этой платформой активно пользуются родственники, в том числе пожилые люди.
Преимущества:
- встроенный чат работает стабильно в любой сети;
- поддерживаются голосовые сообщения, фото и бесплатные звонки;
- быстрое добавление контактов и создание групповых чатов;
- понятный интерфейс — подходит даже тем, кто не дружит с современными приложениями;
- не требует дополнительных скачиваний, если приложение уже установлено.
Чаты в общих альбомах на iPhone
Владельцы iPhone открыли необычный способ общения через стандартное приложение «Фото»:
- создаётся общий альбом.
- в него приглашаются контакты — по номеру телефона или электронной почте.
- в комментариях под загруженными фото или видео можно вести полноценную переписку.
Почему это удобно:
- можно добавлять видео, стикеры и длинные цепочки сообщений;
- уведомления приходят мгновенно;
- трафик идёт через iCloud и не блокируется;
- бесплатно и без установки новых программ.
Способ стал популярен в марте 2026 года и особенно подходит для ежедневного общения с семьёй, рассказывают пользователи в соцсетях.
Классифайды
Самые изобретательные пользователи создают на классифайдах объявления вроде «Ищу друзей для общения», а затем переписываются во встроенном мессенджере площадки.
Плюсы:
- возможность отправлять фото и голосовые сообщения;
- мгновенные уведомления на телефон;
- работает в любой сети без VPN;
- не нужно ничего устанавливать.
Этот метод особенно популярен среди молодёжи и тех, кто стремится избежать лишних установок приложений.
Google Документы как чат
Ещё один народный лайфхак — использование Google Документов или Таблиц для общения:
- создаётся документ или таблица.
- доступ к нему предоставляется друзьям или родственникам по электронной почте.
- участники пишут сообщения прямо в тексте, оставляют комментарии или заполняют ячейки таблицы.
Особенности:
- легко прикреплять фото и файлы;
- все изменения видны всем участникам в режиме онлайн;
- стабильно работает в России.
Минус: уведомления приходят только в случае, если вас специально отметили или оставили комментарий.
СберЧат через перевод в «СберБанк Онлайн»
Неожиданный, но рабочий способ — использовать приложение «СберБанк Онлайн»:
Отправлять собеседнику перевод от одной копейки. После этого открывается полноценный чат в разделе «Диалоги».
Что можно делать:
- обмениваться сообщениями;
- отправлять фото;
- давать деньги в долг.
Важные нюансы:
- работает даже с теми, кого нет в ваших контактах;
- уведомления приходят как в обычном мессенджере;
- главное условие — у обоих участников должен быть установлен «СберБанк Онлайн».
KakaoTalk
Часть пользователей переходит в южнокорейский мессенджер KakaoTalk. Его преимущества:
- текстовые сообщения и звонки работают в России без средств обхода блокировок;
- регистрация доступна с российским номером (+7);
- есть чаты, аудиозвонки и видеоконференции с шерингом экрана (до 10 человек);
- приложение переведено на русский язык;
- совместимо с iOS 17.0 и новее.
KakaoTalk существует с 2010 года и установлен более чем у 90 % владельцев смартфонов в Южной Корее.
Все эти методы имеют одну общую черту: они уже предустановлены на большинстве российских телефонов, не требуют подключения к иностранным серверам и функционируют без VPN. Для начала достаточно всего лишь один раз рассказать родным о выбранном способе — и через несколько минут вся семья или группа друзей уже будет на связи.
Напомним, некоторые негосударственные и некоммерческие проекты, связанные, например, с экологией, культурой, делают дубли своих тг-каналов в иностранных мессенджерах IMO и WeChat. Компании и госучреждения, помимо MAX, переходят на российские корпоративные мессенджеры: Контур.Толк, Яндекс Мессенджер, Пачка и другие.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов.