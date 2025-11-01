Определен подрядчик для новогоднего оформления улицы Ленина в Новосибирске

Власти Новосибирска подвели итоги тендера на оформление улицы Ленина к Новому 2026 году. Он был объявлен 30 октября, а 1 ноября определился победитель. На торги была подана всего одна заявка. Компания победитель пока не раскрывается. Согласно данным портала госзакупок, она выполнит работу по украшению пешеходной улицы Новосибирска за 2 миллиона рублей.

Подрядчик должен украсить центр города к 1 декабря. В его обязанности входит установка светового потолка и не менее семи светящихся деревьев, украшенных минимум 20 праздничными шарами. Также нужно разместить 7 искусственных пятиметровых елей и не менее 20 елок высотой от двух метров. Каждое дерево должно быть украшено шарами.

— Все световые элементы должны светиться, — подчеркивается в документе.

Власти решили не покупать новые новогодние украшения для улиц, а использовать прошлогодние. Главную городскую елку установят в Театральном сквере.

Напомним, в 2024 году на аналогичный аукцион было подано 2 заявки — от ИП Казанский Вадим Евгеньевич и ИП Штенгауэр Роман Владимирович. Начальная цена контракта составляла 3,2 миллиона рублей. Победило предложение Казанского в 2,9 миллиона рублей.

В 2023 году была только одна заявка — от ИП Казанский Вадим Евгеньевич, тогда предприниматель попросил за свои услуги 3,4 миллиона рублей при максимальной стоимости контракта в 3,5 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина станет пешеходной на новогодние праздники в Новосибирске.