Улица Ленина станет пешеходной на новогодние праздники в Новосибирске

В Новосибирске подготовка к Новому году начнётся уже с 10 ноября. В центре города установят праздничную иллюминацию, сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании в региональном правительстве.

Часть улицы Ленина снова временно перекроют для транспорта. Пешеходный променад откроют 1 декабря, а с 1 февраля движение снова станет обычным.

С 10 ноября в центре города начнут устанавливать праздничное освещение. Гирлянды и фонари появятся на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах.

Напомним, мэрия города ранее объявляла конкурс на дизайн-проект реконструкции центра. Планируется сделать улицу Ленина пешеходной на участке от площади Ленина до проспекта Димитрова. Пока подрядчиков для этой работы не нашли.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина в Новосибирске в конце августа закрывали для проезда машин.