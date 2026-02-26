В мэрии Новосибирска сменился начальник департамента имущества

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович с 26 февраля ушел с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Он был назначен на эту должность в августе 2024 года.

С 27 февраля исполнять обязанности руководителя департамента будет его заместитель — Равиль Исрафилов.

До Коловича должность главы департамента занимал Георгий Жигульский. Он ушел по собственному желанию в мае 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-руководителя департамента имущества Георгия Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд.