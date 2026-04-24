Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней

Приставы провели проверку столовой, которая расположена в поселке Крупской на территории нового рынка «Азия-Сибирь». Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили в работе учреждения общественного питания нарушения как технологических процессов, так и санитарных норм.

— Суд, рассмотрев материалы дела, на 90 суток приостановил работу компании, посчитав, что работа в подобных условиях создает угрозу жизни и здоровью потребителей, — сообщили в пресс-службе УФССП.

По данным ведомства, сейчас столовая не работает. Приставы выяснили, что в дальнейшем услуги общественного питания в этой точке будет оказывать другая организация, которая возобновит работу после устранения выявленных недостатков.

По данным источника Infopro54, речь идет о столовой, расположенной по адресу Промышленная,1. Судя по данным 2ГИС, в этом здании находится только одна точка общепита, которая предлагает халяльную кухню. В здании также размещается хостел.

Напомним, в середине февраля 2025 года в поселке Крупской Верх-Тулинского сельсовета, где раньше располагался рынок «Мандарин», открылась площадка для оптовой торговли «Азия-Сибирь». Смещение центра оптовой торговли плодоовощной продукции: с Хилокского рынка к поселку Крупской началось в марте 2025 года.

В прошлые годы надзорные органы нередко выявляли нарушения в кафе, которые были расположены вокруг Хилокского рынка. Многие точки общепита были ликвидированы.

Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю Бастрыкину.