В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты

В Новосибирской области поставщики фальсифицированной молочной продукции выигрывают тендеры на поставку продукции в госучреждения, даже если их уличили в нарушениях. О том, как это происходит, Infopro54 рассказал директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания (СФЦОП) Александр Ронинсон.

СФЦОП периодически проводит проверки качества продуктов питания в школах, детских садах, больницах. В ходе лабораторных исследований выявляются различные нарушения, в том числе и то, что молочные продукты на самом деле молочными не являются.

— Как только выявляется фальсификат, мы пишем в Роспотребнадзор и это ведомство оперативно реагирует. Партия продукции возвращается [поставщику], документы на нее отзываются. Но этот же производитель приходит снова в то же самое учреждение и говорит, что, вот, мол, другая наша продукция. От нее и в целом от его услуг пытаются отказаться, напоминают о поставках фальсификата, в котором ни капли настоящего молока. Но недобросовестный производитель начинает угрожать тем, что будет обращаться в антимонопольную службу. И говорит, что запретили одну партию, а он сделал другую, и есть разрешительные документы. С одной стороны, Новосибирская область это фактически единственный регион в России, где поставляемые в образовательные, социальные и медицинские учреждения хоть как-то проверяются с помощью независимой экспертизы. Но с другой стороны, заслона фальсификату все-таки нет. Его продолжают поставлять, — говорит кандидат медицинских наук, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Представители молочной индустрии уже не раз заявляли, что поставки в рамках госзаупок стали одним из основных каналов сбыта фальсифицированной «молочки». Честные производители от этого тоже в проигрыше, потому что не могут ценами конкурировать с нечестными и не выигрывают тендеры.

— Это, в первую очередь, проблема региональных властей. За бюджетные деньги закупается фальсификат, а преподносится он как натуральные продукты — настоящее молоко, масло, творог. Все знают эти площадки, знают, кто этим занимается. Решить проблему можно, было бы желание. Это могут сделать профильные ведомства совместно с Россельхознадзором и ФАС. Но, видимо, кого-то устраивается такое положение дел. Ведь не секрет, что фальсификат стоит в 2-3 раза дешевле, чем натуральное молоко. Кто-то же на это зарабатывает, — сообщил Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Для фальсификации молочной продукции используются различные приемы и ингредиенты. Один из самых распространенных — замена молочного жира растительным. Чаще всего это дешевые растительные масла — пальмовое, кокосовое или их смеси. Также используются крахмал, мел, синтетические стабилизаторы для придания продукту нужной консистенции, объема.

