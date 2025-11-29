Рекламодателям

В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты

  • 29/11/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
При этом эксперты считают, что в законе есть все механизмы для борьбы с некачественной продукцией

В Новосибирской области поставщики фальсифицированной молочной продукции выигрывают тендеры на поставку продукции в госучреждения, даже если их уличили в нарушениях. О том, как это происходит, Infopro54 рассказал директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания (СФЦОП) Александр Ронинсон.

СФЦОП периодически проводит проверки качества продуктов питания в школах, детских садах, больницах. В ходе лабораторных исследований выявляются различные нарушения, в том числе и то, что молочные продукты на самом деле молочными не являются.

— Как только выявляется фальсификат, мы пишем в Роспотребнадзор и это ведомство оперативно реагирует. Партия продукции возвращается [поставщику], документы на нее отзываются. Но этот же производитель приходит снова в то же самое учреждение и говорит, что, вот, мол, другая наша продукция. От нее и в целом от его услуг пытаются отказаться, напоминают о поставках фальсификата, в котором ни капли настоящего молока. Но недобросовестный производитель начинает угрожать тем, что будет обращаться в антимонопольную службу. И говорит, что запретили одну партию, а он сделал другую, и есть разрешительные документы. С одной стороны, Новосибирская область это фактически единственный регион в России, где поставляемые в образовательные, социальные и медицинские учреждения хоть как-то проверяются с помощью независимой экспертизы. Но с другой стороны, заслона фальсификату все-таки нет. Его продолжают поставлять, — говорит кандидат медицинских наук, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Представители молочной индустрии уже не раз заявляли, что поставки в рамках госзаупок стали одним из основных каналов сбыта фальсифицированной «молочки». Честные производители от этого тоже в проигрыше, потому что не могут ценами конкурировать с нечестными и не выигрывают тендеры.

— Это, в первую очередь, проблема региональных властей. За бюджетные деньги закупается фальсификат, а преподносится он как натуральные продукты — настоящее молоко, масло, творог. Все знают эти площадки, знают, кто этим занимается. Решить проблему можно, было бы желание. Это могут сделать профильные ведомства совместно с Россельхознадзором и ФАС. Но, видимо, кого-то устраивается такое положение дел. Ведь не секрет, что фальсификат стоит в 2-3 раза дешевле, чем натуральное молоко. Кто-то же на это зарабатывает, — сообщил Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», член правления Национального союза производителей молока, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Для фальсификации молочной продукции используются различные приемы и ингредиенты. Один из самых распространенных — замена молочного жира растительным. Чаще всего это дешевые растительные масла — пальмовое, кокосовое или их смеси. Также используются крахмал, мел, синтетические стабилизаторы для придания продукту нужной консистенции, объема.

Ранее редакция сообщала, почему покупку готовой еды эксперты называют «русской рулеткой».

 

 

Фото Infopro54

3 251

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фальсификат молочная продукция госзакупки


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
29/11/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирский театр показал сказку Андерсена в эстетике мультивселенных
28/11/25 19:00
Культура Общество
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять