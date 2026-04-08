Паводок добавил ещё одну закрытую дорогу в Новосибирской области

В Купинском районе временно запретили движение всех видов транспорта на участке дороги. Причина — перелив талых вод, из-за которого проезд стал небезопасным.

Это уже вторая перекрытая трасса в регионе за последние дни. 6 апреля движение полностью остановили на 300-метровом участке дороги Н-1519 в Краснозёрском районе между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский.

Новое ограничение действует на седьмом километре трассы Н-0207, между Новоключами и точкой Н-0226. Там зафиксирован перелив длиной 250 метров и шириной 6,5 метра, а также размытие бордюра. Вода вышла на проезжую часть, поэтому движение полностью остановили до улучшения обстановки.

Ситуацию на этом участке контролирует Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД). Дорожные службы регулярно выезжают на место и следят за уровнем воды.

Паводковая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Утром 8 апреля насчитали 54 случая переливов и подтоплений на дорогах. На 22 участках последствия уже устранили — вода сошла или её откачали. На семи трассах проезд временно ограничен. В некоторых районах вода размыла дорожное полотно, а в других — заполнила обочины.

Дорожные службы продолжают мониторить обстановку круглосуточно и принимают меры, чтобы обеспечить безопасность движения.

