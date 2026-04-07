ТУАД перекрыл дорогу в Краснозерском районе

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области ввело полный запрет движения на небольшом участке трассы в Краснозёрском районе. Речь идёт о дороге Н-1519 между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский. Перекрыт отрезок длиной всего 300 метров — с 1-го километра 900 метров до 2-го километра 200 метров.

Причина — подъём воды во время паводка. Ограничение начало действовать с 18 часов 6 апреля 2026 года.

Объехать закрытый участок можно по местным дорогам, которые относятся к муниципальным. Движение откроют снова, когда вода спадет и дорожники устранят последствия.

Ещё на двух участках области в тот же день ввели временные ограничения, но только для легковых машин. Один из них находится на объездной дороге рабочего посёлка Коченёво, другой — на подъезде к деревне Бармашево. Ограничения действуют до стабилизации паводковой ситуации.

Всего к вечеру 6 апреля в регионе насчитали 28 мест, где паводок повредил дороги или затопил их. Семь из них уже привели в порядок, на остальных 21 ещё работают.

Специалисты ТУАД постоянно следят за ситуацией.

