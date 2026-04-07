Общество

ТУАД перекрыл дорогу в Краснозерском районе

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Полное прекращение движения ввели на участке длиной 300 метров

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области ввело полный запрет движения на небольшом участке трассы в Краснозёрском районе. Речь идёт о дороге Н-1519 между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский. Перекрыт отрезок длиной всего 300 метров — с 1-го километра 900 метров до 2-го километра 200 метров.

Причина — подъём воды во время паводка. Ограничение начало действовать с 18 часов 6 апреля 2026 года.

Объехать закрытый участок можно по местным дорогам, которые относятся к муниципальным. Движение откроют снова, когда вода спадет и дорожники устранят последствия.

Ещё на двух участках области в тот же день ввели временные ограничения, но только для легковых машин. Один из них находится на объездной дороге рабочего посёлка Коченёво, другой — на подъезде к деревне Бармашево. Ограничения действуют до стабилизации паводковой ситуации.

Всего к вечеру 6 апреля в регионе насчитали 28 мест, где паводок повредил дороги или затопил их. Семь из них уже привели в порядок, на остальных 21 ещё работают.

Специалисты ТУАД постоянно следят за ситуацией.

Ранее редакция сообщала о том, что река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области.

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : ТУАД Ограничение дорога

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN
Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» закончил тяжёлый сезон и начал собирать команду на следующий чемпионат. На пресс-конференции генеральный директор Лев Крутохвостов и главный тренер Ярослав Люзенков рассказали о планах на межсезонье.

Сейчас клуб решает, что делать с 19 игроками, у которых заканчиваются договоры. Кто-то останется, кто-то уйдёт.

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие три-шесть месяцев в стране смогут эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске задержаны руководитель и сотрудники юридической компании «Воин вправе». Их подозревают в мошенничестве при работе с участниками специальной военной операции и их семьями, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2025 года по январь 2026 года в офисе на улице Орджоникидзе, 47, работники фирмы заключали с людьми договоры на юридическую помощь. Стоимость услуг составляла от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Новосибирская театральная весна началась раньше календарной

Вообще-то, по логике природы урожайной полагается быть осени. Но в арт-мире свой био-ритм. И февраль-март в нём очень тучно-сочные месяцы. По крайней мере, в этом году.  Большинство премьер февраля-марта — события с отчетливым вау-эффектом. В апреле и мае эти окрепшие и разогнавшиеся спектакли доставят зрителям пестрый и пышный букет впечатлений. Плотный и аппетитный, как натюрморты малых голландцев. Лайфхак (полезный совет): именно на втором-третьем месяце сценической жизни любой спектакль особенно хорош — он устоялся, отточился, набрал драйв. И ещё не устал от себя. Спектакли двух-трех пост-премьерных месяцев самые вкусные.

Благо что поводов для зрительского гурманства наши театры дали в достатке.

Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из‑за паводка временно ограничили движение легковых автомобилей на двух дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог (ТУАД).

Ограничения действуют в Коченёвском районе:

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

