В Новосибирской области начал действовать новый порядок детских профосмотров

Минздрав России направил в медорганизации регионов письмо о разъяснении новых положений порядка проведения несовершеннолетним профилактических медицинских осмотров. Он действует с 1 сентября 2025 года.
Теперь в перечень исследований в рамках ежегодных детских профосмотров, включены:
Кроме того, при осмотре педиатра в медицинскую карту ребенка будут вносить не только рост и вес, но и фиксироваться отклонения нормы массы тела. Это позволит своевременно реагировать на риск возникновения ожирения у ребенка.
Напомним, в начале 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Целью такого скрининга станет выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных.
