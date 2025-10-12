В Новосибирской области начал действовать новый порядок детских профосмотров

Минздрав России направил в медорганизации регионов письмо о разъяснении новых положений порядка проведения несовершеннолетним профилактических медицинских осмотров. Он действует с 1 сентября 2025 года.

Теперь в перечень исследований в рамках ежегодных детских профосмотров, включены:

исследование глазного дна в условиях мидриаза (расширенный зрачок) детям возраста 1 месяца и 1 года (позволит выявлять врождённые и ранние патологии зрения);

проведение ЛОР-врачом отоакустический теста в 1 год и 6 лет (метод позволяет оценить слуховую функцию даже у самых маленьких пациентов);

дополнительный скрининг на психические отклонения в 1,5 года;

исследования на холестерин с помощью тест-полосок для групп риска в 6 и 10 лет (раннее выявление нарушения липидного обмена);

обязательный осмотр в 6 лет детским урологом-андрологом для мальчиков и гинекологом — для девочек. С 13 лет такие осмотры станут ежегодными.

Кроме того, при осмотре педиатра в медицинскую карту ребенка будут вносить не только рост и вес, но и фиксироваться отклонения нормы массы тела. Это позволит своевременно реагировать на риск возникновения ожирения у ребенка.

Напомним, в начале 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Целью такого скрининга станет выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных.

Ранее редакция сообщала, что безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС.