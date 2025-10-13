Рекламодателям

Крупный застройщик Новосибирска Алексей Джулай обвиняется в мошенничестве

  • 13/10/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Крупный застройщик Новосибирска Алексей Джулай обвиняется в мошенничестве
Объем уголовного дела бизнесмена составил более 100 томов

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-депутата горсовета Новосибирска седьмого созыва, собственника и директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая. Как сообщила пресс-служба ведомства, бизнесмен обвиняется в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, предприниматель с 2019 по 2023 годы в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекал денежные средства граждан — членов потребительских жилищно-строительных кооперативов для возведения многоквартирных домов. По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Басалаеве, который является председателем правления ПЖСК «Дискус-149», «Дискус-161», «Дискус-162» и т.д.

— Деньги пайщиков передавались в подконтрольные застройщику компании. Обязательства перед покупателями Алексей Джулай не выполнил, строительство жилья не завершил, — подчеркнули в прокуратуре.

В деле фигурируют 800 потерпевших, которым причинен ущерб свыше 1,2 млрд рублей. Часть из них были легализованы путем совершения сделок с подконтрольными бизнесменами организациями и обналичивания денежных средств.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

— Следствием приняты обеспечительные меры, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого в сумме более одного миллиарда рублей. Кроме того, в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 миллионов рублей, — уточнили в Следственном комитете Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что объем уголовного дела составил более 100 томов.

Напомним, по данным департамента строительства мэрии Новосибирска, которые были озвучены в мае 2023 года на комиссии горсовета,  в микрорайоне «Просторный» ГК «Дискус» были выданы 92 разрешения на строительство. Работы по 6 корпусам на тот момент еще не были начаты, 86 жилых корпусов были возведены, 82 из них введены в эксплуатацию.

На «Плющихинском-2» «Дискусу» были выданы 63 разрешения на строительство. Построен 21 жилой корпус, введены из них 20. 19 зданий находились в разной стадии готовности.

В 2023 году в отношении застройщика «Плющихинского» было возбуждено уголовное дело, которое планировали  передать в суд в 2025 году.

В августе 2025 покупатели квартир в домах группы «Дискус» обратились к главе СК России Александру Бастрыкину в надежде добиться сдачи домов. На тот момент, по словам обратившихся, речь шла о том, что квартиры не могут получить еще более 800 человек.

Стоит отметить, что компания Алексея Джулая — ГК «Дискус» заняла первое место по объему введенного жилья за последние 10 лет. С 2015 года компания сдала почти 991 тысячу квадратных метров жилья. Самым результативным для застройщика оказался 2023 год. За этот год «Дискус» ввел 390 тысяч квадратных метров. Впрочем, в 2015 и 2019 застройщик также вводил намного больше, чем другие участники рынка.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «Дискус-Строй» в 2024 году составила 224,8 млн рублей, чистая прибыль – 0.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 пайщиков долгостроя «Дискуса» получили квартиры в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

