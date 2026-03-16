Новосибирский кинолог рассказала, как правильно воспитать поисковую собаку

Старший вожатый служебных собак поискового отделения Сибирского спасательного центра МЧС России Ольга Карпич поделилась секретами воспитания поисковых собак.

Она получила нового напарника — энергичного бордер-колли Шаста. Шаст уже квалифицирован в горно-лавинной службе и поисково-спасательных операциях.

Мечта с детства

Эксперт мечтала стать кинологом и спасателем с дества. Получив специальность кинолога в гуманитарном колледже Барнаула, она начала практику в МЧС, у спасателей международного класса. Они вдохновили ее на работу с собаками.

Позже переехала в Новосибирск с русским спаниелем Симарглам, которого она ласково звала Сёмой. Этот пес стал продолжателем династии спасателей из Барнаула. Сейчас Сёма на заслуженном отдыхе после 12,5 лет службы.

Дрессировка

Обучение служебных собак начинается с самого раннего возраста. В этот период происходит социализация, когда животное привыкает к людям и учится не бояться техники. Главная команда для служебной собаки – «ищи». Найдя человека, она должна сообщить об этом, обычно лаем. Поэтому с раннего детства собак обучают и команде «голос».

— Мы можем взять щенка в любом возрасте. Первая собака пришла ко мне в месяц, а Шаст достался уже взрослым, ему было почти два года. Третья собака, русский спаниель Вульф, была взрослой собакой-отказником, — рассказала Ольга изданию ГОРСАЙТ.

В идеале тренировки служебных собак проходят ежедневно, но на практике это редко удаётся. Чем моложе щенок, тем короче занятия — около 10 минут на базовые команды. По мере взросления тренировки проводятся реже, но когда собака начинает работать профессионально, занятия становятся регулярными — минимум 2-3 раза в неделю.

— Дрессировка требует большой эмоциональной и мозговой активности, но щенок не может их перенести. Тогда мы делаем «убегашки», то есть приучаем собаку искать интересный объект. Это когда человек с кусочком вкусняшки или игрушкой уходит в лес и заманивает туда животное. Собаке надо до хозяина добежать. Там её уже гладят и дают заслуженный приз, — объяснила Ольга.

9 февраля 2023 года Ольга с напарником работали в Новосибирске на обрушившемся доме по улице Линейная, 39. Тогда погибли 15 человек.

