Новосибирский кинолог рассказала, как правильно воспитать поисковую собаку

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В 2023 году она искала людей под завалами обрушившегося доме по улице Линейная

Старший вожатый служебных собак поискового отделения Сибирского спасательного центра МЧС России Ольга Карпич поделилась секретами воспитания поисковых собак.
Она получила нового напарника — энергичного бордер-колли Шаста. Шаст уже квалифицирован в горно-лавинной службе и поисково-спасательных операциях.

Мечта с детства

Эксперт мечтала стать кинологом и спасателем с дества. Получив специальность кинолога в гуманитарном колледже Барнаула, она начала практику в МЧС, у спасателей международного класса. Они вдохновили ее на работу с собаками.

Позже переехала в Новосибирск с русским спаниелем Симарглам, которого она ласково звала Сёмой. Этот пес стал продолжателем династии спасателей из Барнаула. Сейчас Сёма на заслуженном отдыхе после 12,5 лет службы.

Дрессировка

Обучение служебных собак начинается с самого раннего возраста. В этот период происходит социализация, когда животное привыкает к людям и учится не бояться техники. Главная команда для служебной собаки – «ищи». Найдя человека, она должна сообщить об этом, обычно лаем. Поэтому с раннего детства собак обучают и команде «голос».

— Мы можем взять щенка в любом возрасте. Первая собака пришла ко мне в месяц, а Шаст достался уже взрослым, ему было почти два года. Третья собака, русский спаниель Вульф, была взрослой собакой-отказником, — рассказала Ольга изданию ГОРСАЙТ.

В идеале тренировки служебных собак проходят ежедневно, но на практике это редко удаётся. Чем моложе щенок, тем короче занятия — около 10 минут на базовые команды. По мере взросления тренировки проводятся реже, но когда собака начинает работать профессионально, занятия становятся регулярными — минимум 2-3 раза в неделю.

— Дрессировка требует большой эмоциональной и мозговой активности, но щенок не может их перенести. Тогда мы делаем «убегашки», то есть приучаем собаку искать интересный объект. Это когда человек с кусочком вкусняшки или игрушкой уходит в лес и заманивает туда животное. Собаке надо до хозяина добежать. Там её уже гладят и дают заслуженный приз, — объяснила Ольга.

9 февраля 2023 года Ольга с напарником работали в Новосибирске на обрушившемся доме по улице Линейная, 39. Тогда погибли 15 человек.

Источник фото: Горсайт / Автор — Ольга Карпич

