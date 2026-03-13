«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Она подчеркнула, что компания работала как многопрофильный бизнес: не только предоставляла весь комплекс патронажных и бытовых услуг, но и занималась обучением специализированного персонала, разрабатывала одежду. Диверсификация не помогла.

— Мы не выдержали конкуренции с государством, так как люди уходили в сферу соцобслуживания, где более высокие официальные зарплаты. Чтобы сотрудник по 8 часов в сутки находился рядом с больным человеком, он должен получать минимум 1,5 – 2 тысячи рублей в день, плюс НДФЛ, плюс взносы в фонды. Мы их предложить не могли. Кроме того, резко сократились заказы патронажных услуг, которые оплачивали родственники новосибирцев, проживающие за границей. В том числе из-за проблем с оплатой, — рассказала Ольга Деменева.

По данным «2ГИС», в Новосибирской области в рубрике «Патронажные услуги» указаны 25 предложений. 13 филиалов у «Медклуба «РЖД-Медицина», 8 — у клиники «Санитас», 3 — у «Врачебной этики».

Впрочем, основатель и директор клиники «Санитас», учредитель РОО «Ассоциация руководителей медицинских организаций Сибири» Михаил Андрушкевич, сообщил редакции, что компания отказалась от патронажных услуг еще в 2013 году.

— Мы работали, пока была государственная программа, через которую выделялись субсидии на патронажные услуги. Самостоятельно частнику такой проект не потянуть. Работать в белую в этом сегменте рынке нереально. Не исключаю, что часть сиделок сейчас работают сами на себя, в лучшем случае как самозанятые, — не исключил он.

В патронажной службе «Милосердие» редакции Infopro54, напротив, с оптимизмом заявили, что клиентов на рынке очень много.

— Количество обращений не сокращается. В том числе есть запросы из-за границы. Бывает, что дети уехали в другую страну, а пожилые родители находятся здесь и требуют ухода. В летний период заказы растут, так как люди хотят отдохнуть и обращаются за помощью по уходу за родственниками к специалистам, — говорит собеседница редакции.

По ее словам, ключевой проблемой, с которой сталкивается компания, по-прежнему является дефицит сиделок: их постоянно приходится обучать. Про зарплаты в отрасли собеседница редакции говорить отказалась.

По мнению Ольги Деменевой, сегодня патронажные услуги доступны для среднего класса, а также для богатых людей.

— Лично я была всегда уверена, что это государственная функция. Если сейчас ее полностью взяло на себя государство, то я могу этому только порадоваться, как это ни парадоксально. Если структуры соцзащиты при этом станут внимательно следить еще и за качеством, то все будет хорошо. Кроме того, практика показывает, что, получая услуги, предоставляемые государством, люди относятся к ним менее щепетильно, чем к тем, которые заказывают у частной компании, так как свои деньги они платят именно за качество, — добавляет Ольга Деменева.

По словам Михаила Андрушкевича, государства в этой теме он до сих пор вообще не видит.

— Соцзащита специализируется на бытовых услугах, а патронаж — это более сложный и специализированный уход, — добавил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту. Экс-сотрудники дошкольных учреждений объясняют это решение усталостью и низкими зарплатами.