Первого замглавы Татарского округа арестовали из-за обрушения школы

  • 02/10/2025, 18:15
Автор: Артем Рязанов
Первого замглавы Татарского округа арестовали из-за обрушения школы
Она останется под домашним арестом до 22 ноября

Первому заместителю главы Татарского муниципального округа предъявлено обвинение по факту частичного обрушения здания школы в Татарске.

На данный момент эту должность занимает Юлия Лысенко. Её обвиняют в действиях, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Чиновницу отправили под домашний арест до 22 ноября.

Дело по факту обрушения школы возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области.

Следствие утверждает, что обвиняемая, имея специальные полномочия по подготовке школы №5 города Татарска к учебному году, несмотря на явные признаки аварийности здания, незаконно приказала считать школу готовой к работе в зимний период и началу учебного года.

21 сентября 2025 года в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5.

Ранее редакция сообщала о том, что по словам депутата Юрия Усакова, новая школа в Татарске строится на болоте.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд следствие Обрушение школы


Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
