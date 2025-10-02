Первого замглавы Татарского округа арестовали из-за обрушения школы

Первому заместителю главы Татарского муниципального округа предъявлено обвинение по факту частичного обрушения здания школы в Татарске.

На данный момент эту должность занимает Юлия Лысенко. Её обвиняют в действиях, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Чиновницу отправили под домашний арест до 22 ноября.

Дело по факту обрушения школы возбуждено по материалам УФСБ России по Новосибирской области.

Следствие утверждает, что обвиняемая, имея специальные полномочия по подготовке школы №5 города Татарска к учебному году, несмотря на явные признаки аварийности здания, незаконно приказала считать школу готовой к работе в зимний период и началу учебного года.

21 сентября 2025 года в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение средней школы №5.

Ранее редакция сообщала о том, что по словам депутата Юрия Усакова, новая школа в Татарске строится на болоте.