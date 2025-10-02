Новосибирцы жалуются на отсутствие тепла в домах

На календаре октябрь, однако часть многоквартирных домов в Новосибирске остаётся без тепла, несмотря на старт отопительного сезона. Например, о проблемах с теплоснабжением сообщают жители центральной части Новосибирска — в районе Комсомольского проспекта и Вокзальной магистрали. Новые разрытия горожане заметили и на перекрёстке улиц Революции и Щетинкина, на улице Свердлова. Также об отсутствии тепла заявили и жители жилмассива «Палласа», а также домов по улице Селезнева, в Академгородке, на Героев труда, на Железнодорожной, на улице Плановая и других улицах, пишет Сибкрай.ru.

В результате порыва, возникшего после подключения жилой пятиэтажки на улице Есенина, 39 к отоплению, кипятком затопило подвал.

— Дефект на теплосети между домами Есенина, 39 и Есенина, 39/1. Аварийная бригада оперативно отключила поврежденный участок, в данный момент идет поиск дефекта. Вода попала в подвал из-за отсутствия в доме узла герметизации, — прокомментировали данную ситуацию изданию в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске стартовал 17 сентября. 30 сентября мэр Максим Кудрявцев сообщил о том, что город выполнил все обязательные подготовительные мероприятия и получил паспорт готовности к отопительному сезону. Напомним, в 2024 году Новосибирск, Бердск, Искитим и Линево не получили паспорта готовности к отопительному периоду.По итогам проверки Ростехнадзор выдал муниципалитету акт с замечаниями, содержащими 53 пункта.

