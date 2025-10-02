Строительство дата-центров привело к повышению цен на электричество в США

Оптовая цена на электроэнергию в районах, расположенных вблизи центров обработки данных в США, сегодня на 267% выше, чем пять лет назад. Потребители сообщают о росте сумм в квитанциях на оплату электроэнергии на 80%, пишет Bloomberg.

В России также стремительно растет количество центров обработки данных. В Новосибирске на сегодня работают 9 ЦОДов, и анонсировано строительство новых. Редакция Infopro54 поинтересовалась, насколько американский сценарий вероятен для России.

Эксперт рынка энергетики, экс-заместитель директор по финансам и экономике энергокомпании ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) Сергей Бухаров уверен, что ситуация, описанная Bloomberg, демонстрирует неудовлетворенный спрос на продукт, что может привести к росту его цены.

Однако, по его словам, переносить происходящее в Америке на Россию нельзя как минимум по двум причинам.

Во-первых, модель российского рынка электрической энергии и мощности отличается от американского.

Во-вторых, в России иные проблемы с состоянием генерирующих мощностей и прогнозным балансом этих мощностей и спроса.

— В США модели рынков в разных штатах отличаются друг от друга, и политику по развитию генерации на территории конкретного штата определяют на уровне штата, — подчеркнул Бухаров.

По его словам, строительство ЦОДов в России вряд ли приведет к росту цен как в Америке.

— Российские инвесторы в строительство ЦОД внимательно смотрят на операционную экономику будущих проектов и доступность энергетических мощностей. Последнее определяется на этапе выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям проектируемого ЦОДа. В ряде регионов уже планируется дефицит электрической мощности, и по этой причине часть инвесторов планируют вынос ЦОД из московского региона в дальнее Подмосковье, — напомнил эксперт.

Между тем, по сообщениям мировых СМИ, на днях OpenAI совместно с Nvidia анонсировали строительство дата-центров суммарной мощностью до 10 гигаватт, а дополнительные проекты доводят эту цифру до 17 гигаватт. Плюс о планах по развитию ЦОДов заявляют и другие глобальные компании.

Напомним, в 2025 году тарифы на электроэнергию в Новосибирской области выросли на 12,6%. Кроме того, в регионе был введен дифференцированный тариф. Это решение власти объясняли борьбой с незаконным потреблением электроэнергии для производства криптовалюты.

Центр обработки данных — это специализированное здание или комплекс, предназначенный для хранения, обработки и передачи данных. Внутри ЦОД расположены серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование, объединенные в единую инфраструктуру.

В Новосибирске на данный момент работают или строятся 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT. В феврале 2025 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский».

Ранее редакция сообщала о том, что, по требованию ФАС, в Новосибирске снизят тарифы ЖКХ.