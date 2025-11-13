Почти 300 новосибирцев, занизивших цены при продаже авто, поймала налоговая

В УФНС Новосибирской области идет активная работа по выявлению рисков занижения налоговой базы налогоплательщиками при продаже автомобилей по так называемым «лизинговым схемам». О этом рассказала заместитель руководителя управления Елена Москалец на налоговом форуме.

— На основе данных, полученных из ГИБДД, устанавливаются налогоплательщики с возможными рисками существенного занижения цены транспортных средств, реализованных лизингополучателями по цене кратно ниже, установленной договором лизинга, — пояснили в налоговой.

Речь идет о данных, которые указываются в декларациях по налогу на прибыль, УСН и НДС. В качестве покупателей выступают взаимозависимые лица, в том числе, учредители и руководители компании.

За 2024 год и девять месяцев 2025 года претензии были предъявлены 279 налогоплательщикам в регионе на сумму 217 млн рублей.

— В сети Интернет очень много подобной рекламы, поэтому я бы хотела предостеречь бизнес от необдуманных поступков, — подчеркнула Елена Москалец.

При этом она отметила, что сейчас в Новосибирской области формируется арбитражная практика по этой тематике.

Судя по сообщениям в сети, предприниматели используют лизинг имущества для оптимизации налогов. Когда машина выкуплена у лизинговой компании за символическую цену — 200-300 тысяч рублей, ее переоформляют в личное пользование руководству, учредителям, их родственникам. Кроме того, лизинг авто используется в качестве мотивации сотрудников.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в Новосибирской области лизингодатели передали в лизинг 1,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 62% меньше, чем в прошлом году, поясняли редакции Infopro54 в ответ на запрос в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ). Доля лизинга на рынке новых корпоративных автомобилей также снизилась: с 75,5% в 2024-м до 58,2% в 2025 году.

При этом в 2025 году в Новосибирске в лизинг были выданы около 600 подержанных легковых машин. Это на 22,7% больше, чем годом ранее. За девять месяцев 2024 года новосибирцы взяли в лизинг около 500 подержанных легковушек. На рынке подержанных корпоративных легковых авто доля лизинга также увеличилась: с 26,8% до 35,2%.

Ранее редакция сообщала о том, что более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги.