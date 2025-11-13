Новосибирцы пожаловались на сбой в работе светофоров на Станционной

Жители Новосибирска попали в пробки из-за сокращения времени работы зелёного сигнала с 30 до 20 секунд на улице Станционной, на выпуске с железнодорожного переезда в районе ипподрома. По словам горожан, это привело к образованию заторов и нарушению графика работы автобусов.
Мэрия направила письмо в департамент дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска с запросом об увеличении разрешительного сигнала светофорного объекта, говорится в ответе, полученном в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
Напомним, в начале ноября в Новосибирске ученики школы № 138 из Ленинского района (Новомарусино-Дивногорский) не смогли попасть на занятия из-за задержки школьного автобуса. Местный житель пожаловался на эту проблему в мэрию Новосибирска и обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске придумали как бороться с пробками на улицах города. Дорожники экспериментируют с шириной полос, левыми поворотами и парковками.
