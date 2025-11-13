В России предлагают пересмотреть налоговые льготы при продаже жилья

Законодатели обсуждают поправки, обновляющие правила налоговых льгот для семей с двумя и более детьми при продаже недвижимости. В частности, планируется расширить категории детей, учитываемых при предоставлении льготы.

— Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми, — сказала Наталия Полуянова, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, РИА Новости.

Поправки предлагают учитывать: детей, признанных судом недееспособными, независимо от их возраста, а также детей, родившихся после продажи жилья, но не позже 30 апреля следующего года.

Парламентарий отметил, что одна из поправок уточняет: чтобы воспользоваться льготой при продаже недвижимости, она должна находиться в собственности налогоплательщика не менее трех лет, если жилье было получено в наследство, подарено близким родственником, приватизировано или является единственным. В других случаях срок владения увеличивается до пяти лет.

Она объяснила, что поправка о непрерывном сроке — это чисто техническая деталь. Льготы при продаже жилья остаются в силе

Напомним, Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Правительство внесло его в рамках бюджетного пакета.

В Госдуме рассматривают предложения по снижению ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, при рождении третьего ребенка ставка может снизиться до 4%.

Кроме того, с 1 февраля следующего года на семью можно будет взять лишь один льготный кредит, поэтому супруги станут созаемщиками в обязательном порядке. Если семейного доходов для одобрения льготного ипотечного кредита окажется недостаточно, возможность привлечь третьих лиц сохранится, сообщили в Минфине.

