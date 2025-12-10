В Новосибирске выросли продажи альтернативного молока

В Новосибирске в 2025 году выросли продажи альтернативного молока. Это отмечают руководители торговых компаний. Их наблюдения подтверждаются результатами исследованиями рынка.

Альтернативное молоко — условная группа, которая объединяет безлактозную продукцию и растительную молочную продукцию. Рост спроса и объемов продаж альтернативного молока связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.

— Примером приверженности потребителя здоровому рациону является индустрия молочной продукции и растительной альтернативы. Так, мы видим, что среди всех молочных продуктов, как на онлайн-рынке, так и на оффлайн-рынке, активно растет сегмент безлактозной «молочки». Мы видим, что в одном случае это рост больше 80%, а на оффлайн-рынке, рост составляет 43, 5%. При этом растительная альтернатива традиционной «молочки» в онлайн-канале составляет уже 3,2% от всей молочной продукции, и темпы роста, нужно отметить, в этом же канале впечатляющие — 26%, — сообщила директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова (запись выступления есть в распоряжении редакции Infopro54).

На сегодняшний день доля безлактозной продукции в натуральном выражении на онлайн-рынке составляет уже 4,6%, на офлайн-рынке — 0,8%. Доля растительного молока в натуральном выражении на онлайн-рынке составляет 3,2%, на оффлайн-рынке — 1,4%. Эти цифры подтверждаются при посещении магазина любого ценового сегмента: полки с альтернативным молоком есть как в супермаркетах премиум-класса, так и в небольших магазинах формата «у дома». Даже в небольших торговых точках представлено 6-7 брендов альтернативного молока.

Многие современные нутрициологи и диетологи продвигают идею о том, что альтернативное молоко более полезно, чем традиционное молоко. При этом специалисты признают, что медицинских показаний к замене традиционной «молочки» на альтернативную не очень много. Непереносимость лактозы, которая стала своего рода трендом, встречается не так часто, как о ней принято говорить. Тем не менее альтернативное молоко часто выбирают те, кто занимается спортом следит за весом и другими параметрами.

