Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%

Представители розничной торговли регионов РФ сообщили в опросе Сибирского ГУ ЦБ, что собираются увеличивать цены в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и повышением цен у поставщиков. К примеру, одно из торговых предприятий Сибири ожидает в ближайшее время увеличения цен со стороны производителей молочной продукции на 10–20%.

Председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко заявил, что осенью цены на молоко обычно растут. По его словам, это сезонное явление. Однако в этом году больших стрессов для потребителей он не ожидает.

— По моим наблюдениям, на рынке сегодня накопились большие запасы готовой продукции: сыров, масла и т.д., поэтому повода у переработчиков для дальнейшего роста цен на продукцию нет. Производители сырого молока если и повысят цены на сырье, то в пределах инфляции. Подорожание на 10-20% — это исключительно инициатива ритейла, который хочет покрыть свои затраты за счет производителей и переработчиков. Практика показывает, что основными бенефициарами повышения цен в молочке всегда являются магазины, — подчеркнул собеседник редакции.

По данным Новосибирскстата, на 15 сентября молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в магазинах Новосибирска в среднем стоило 103,9 рубля за литр (в апреле цена повышалась до 107,35 рублей, в сентябре 2024 года молоко стоило 87,44 рубля), молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности — 117,57 рублей (в июле — 122,9 рублей, в сентябре 2024 — 100,84 рубля).

По данным Минсельхоза, средняя закупочная цена молока на топ-10 перерабатывающих предприятиях региона на 12 сентября была 42,75 рублей за кг (без НДС), в сентябре 2024 года — 35,58 рублей. За неделю цены в среднем выросли на 0,82 копейки. В целом с начала 2025 года на 19 сентября в регионе аграриями реализовано 486478 тонн молока (на 9872 тонны меньше, чем годом ранее). При этом хозяйства произвели 522273 тонны молока (на 13352 тонны меньше, чем в 2024 году).

При этом в магазинах региона в августе в группе молока и молочной продукции в регионе сливки питьевые подорожали на 1,9%, йогурт — на 1,1%, молоко сгущенное с сахаром — на 0,5%. Подешевели молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности (-2,3%), кисломолочные продукты (-2,2%), молоко для детей (-2,1%), творожок детский (-1,6%), сырки творожные, глазированные шоколадом (-1,4%).

Судя по данным опроса, проведенного Сибирским ГУ ЦБ, крупные сибирские торговые сети в июле-августе отметили сдержанный спрос на продовольственные и непродовольственные товары.

— Региональные производители молочной продукции, а также птицефабрики нарастили выпуск, что отразилось в более сдержанной динамике цен на сыры и яйца, — констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

Напомним, к началу августа показатель годовой «яичной дефляции» в Новосибирской области превысил 25%. Впрочем, судя по данным Новосибирскстата, с середины августа цены на яйца в регионе снова начали расти. По данным на 18 сентября ценник за десяток доходил уже почти до 89 рублей (На 9 января 2025 года десяток стоит почти 123 рубля. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка ждут роста цен на мясо.