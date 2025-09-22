Рекламодателям

Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%

  • 22/09/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
В планах торговых сетей — пересмотр ценников и на другие товары на полках

Представители розничной торговли регионов РФ сообщили в опросе Сибирского ГУ ЦБ, что собираются увеличивать цены в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и повышением цен у поставщиков. К примеру, одно из торговых предприятий Сибири ожидает в ближайшее время увеличения цен со стороны производителей молочной продукции на 10–20%.

Председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко заявил, что осенью цены на молоко обычно растут. По его словам, это сезонное явление. Однако в этом году больших стрессов для потребителей он не ожидает.

— По моим наблюдениям, на рынке сегодня накопились большие запасы готовой продукции: сыров, масла и т.д., поэтому повода у переработчиков для дальнейшего роста цен на продукцию нет. Производители сырого молока если и повысят цены на сырье, то в пределах инфляции. Подорожание на 10-20% — это исключительно инициатива ритейла, который хочет покрыть свои затраты за счет производителей и переработчиков. Практика показывает, что основными бенефициарами повышения цен в молочке всегда являются магазины, — подчеркнул собеседник редакции.

По данным Новосибирскстата, на 15 сентября молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в магазинах Новосибирска в среднем стоило 103,9 рубля за литр (в апреле цена повышалась до 107,35 рублей, в сентябре 2024 года молоко стоило 87,44 рубля), молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности — 117,57 рублей (в июле — 122,9 рублей, в сентябре 2024 — 100,84 рубля).

По данным Минсельхоза, средняя закупочная цена молока на топ-10 перерабатывающих предприятиях региона на 12 сентября была 42,75 рублей за кг (без НДС), в сентябре 2024 года — 35,58 рублей. За неделю цены в среднем выросли на 0,82 копейки. В целом с начала 2025 года на 19 сентября в регионе аграриями реализовано 486478 тонн молока (на 9872 тонны меньше, чем годом ранее). При этом хозяйства произвели 522273 тонны молока (на 13352 тонны меньше, чем в 2024 году).

При этом в магазинах региона в августе в группе молока и молочной продукции в регионе сливки питьевые подорожали на 1,9%, йогурт — на 1,1%, молоко сгущенное с сахаром — на 0,5%. Подешевели молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности (-2,3%), кисломолочные продукты (-2,2%), молоко для детей (-2,1%), творожок детский (-1,6%), сырки творожные, глазированные шоколадом (-1,4%).

Судя по данным опроса, проведенного Сибирским ГУ ЦБ, крупные сибирские торговые сети в июле-августе отметили сдержанный спрос на продовольственные и непродовольственные товары.

— Региональные производители молочной продукции, а также птицефабрики нарастили выпуск, что отразилось в более сдержанной динамике цен на сыры и яйца, — констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

Напомним, к началу августа показатель годовой «яичной дефляции» в Новосибирской области превысил 25%. Впрочем, судя по данным Новосибирскстата, с середины августа цены на яйца в регионе снова начали расти. По данным на 18 сентября ценник за десяток доходил уже почти до 89 рублей (На 9 января 2025 года десяток стоит почти 123 рубля. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что участники рынка ждут роста цен на мясо

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

515

Рубрики : Общество Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : рост цен молоко


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ритейл в Сибири ожидает повышения цен на молоко до 20%
22/09/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО
21/09/25 18:00
Российским пенсионерам рассказали о доплатах к 1 октября
21/09/25 17:00
Общество
С экс-министра Абызова начали взыскивать 27 млрд рублей
21/09/25 16:30
Бизнес Власть
Под Новосибирском обрушилось здание школы
21/09/25 13:00
Общество
В Новосибирске планируют построить новые станции метро
21/09/25 11:00
Общество
Несколько новосибирских АЗС сообщили о дефиците дизтоплива
21/09/25 9:00
Общество
Новосибирским застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода домов
20/09/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Эксперты рынка назвали самые продаваемые новые автомобили в Новосибирске
20/09/25 15:00
«У нас нет системы утилизации, и сбор этот вымышленный»: жители Новосибирска подписывают петицию против повышения утильсбора с 1 ноября
20/09/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Дореволюционных надгробий не найти: историк рассказала о судьбе старых кладбищ Новосибирска
20/09/25 11:00
Город История Общество
Эксперты выяснили, из каких городов чаще всего приезжают туристы в Новосибирск
20/09/25 9:00
Общество
Вызовы производства иммунобиологических препаратов обсудят в Новосибирске
19/09/25 19:00
Бизнес Наука
Партии определились с мандатами в парламент Новосибирской области по спискам
19/09/25 18:30
Власть Общество Политика
«СибАстро – 2025»: Новосибирск открывает юбилейный форум космонавтики
19/09/25 18:15
Власть
Ставку по ипотеке при рождении третьего ребенка в России предлагают снизить до 4%
19/09/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Мэр Новосибирска Кудрявцев высказался о Хилокском микрорайоне Новосибирска
19/09/25 17:45
Власть Общество
Postgres Professional активизирует работу на образовательном рынке Новосибирска
19/09/25 17:41
Образование
Новосибирцы поделились, зачем пришли к ковчегу патриарха Русской церкви
19/09/25 17:00
Общество
Андрей Травников поздравил работников леса с профессиональным праздником
19/09/25 16:14
Власть
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять