Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью

Кожа человека активно реагирует на изменения в окружающей среде. Похолодание, ветер и запуск отопления в помещениях приводят к её обезвоживанию и повышенной чувствительности.

— Сальные железы работают менее активно, а кровоснабжение ухудшается. В результате даже жирная кожа может начать шелушиться, а чувствительная — реагировать покраснением и раздражением. Основная задача в этот период — не просто увлажнять, а активно питать и укреплять защитный барьер, — объяснила косметолог Мария Агеева Atas.info.

По ее словам, в этот период необходимо более тщательно подбирать уходовую и декоративную косметику. Они не должны содержать агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ), например, силикаты и спирт.

Мария Агеева рекомендует включить в ежедневный уход средства, которые помогают восстановить влажность и липидный состав кожи, в том числе гиалуроновую кислоту, глицерин, мочевину, натуральные масла и натуральные увлажняющие факторы (NMF).

Также эксперт подчеркивает, что осень является идеальным периодом для работы с антивозрастными активами. Например, ретинол, пептиды и кислоты стимулируют обновление клеток, борются с пигментацией, улучшают текстуру кожи. А витамин С —выравнивает тон и стимулирует синтез коллагена.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске упал спрос на косметологов. Хотя в целом по стране наблюдается стабильный рост.