Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

В Новосибирске, в центре города, на улице Депутатской, правоохранители обнаружили нелегальный покерный клуб, который располагался в подвальном помещении.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело. Трое местных жителей подозреваются в организации азартных игр, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что 33-летний житель областного центра организовал преступную группу. Участники имели чётко определённые роли. Организаторы арендовали помещение в Центральном районе и оборудовали его. Заведение находилось в подвале здания по адресу: улица Депутатская, 1.

20 февраля в клубе прошел обыск. Сотрудники следственного отдела, прокуратуры области и оперативники изъяли более 40 единиц техники, деньги и банковские карты.

Во время обыска нашли свыше 800 фишек, карточные колоды, покерный стол, более полумиллиона рублей наличными, мобильные телефоны и банковские карты.

Суд, по ходатайству следователя, отправил всех подозреваемых под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства.

Ранее редакция сообщала о том, что в деле по игорному бизнесу в Новосибирске пока не нашли организаторов.