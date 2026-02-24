Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Открыть магазин в жилой зоне станет невозможно без официальной процедуры

Суть изменений

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения земельного законодательства, которые меняют подход к установлению и изменению видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

Закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ впервые на законодательном уровне закрепляет само понятие «вида разрешенного использования». Теперь это четко определенная деятельность, которую с учетом всех ограничений можно вести на участке, а также над и под его поверхностью.

Главное изменение заключается в том, что отныне ВРИ будет жестко привязан к конкретным документам территориального планирования и регламентам. Для земель населенных пунктов это градостроительные регламенты в составе Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), для лесного фонда — лесохозяйственные регламенты, для особо охраняемых природных территорий — положения о них, а для ряда других категорий — отдельные федеральные законы или документация по планировке территории.

Важным нововведением станет и правило прямого соответствия: назначение зданий и сооружений, расположенных на участке, должно в точности совпадать с его ВРИ. Кроме того, закон ставит точку в давней правовой коллизии относительно арендованных участков: арендатор обязан использовать землю строго в соответствии с тем видом разрешенного использования, который прописан в договоре аренды.

— Изменение, согласно которому ВРИ теперь должен жестко соответствовать градостроительным или лесохозяйственным регламентам, является существенным. Это означает, что использование земельного участка должно строго соответствовать установленному для данной территориальной зоны градостроительному регламенту, — подчеркивает руководитель группы юристов «Бударагин А.А. и партнеры» Александр Бударагин.

Эксперт предупреждает, что так называемое «самовольное» изменение назначения участка отныне станет невозможным без официальной процедуры.

— Самовольное изменение назначения земельного участка, например, открытие магазина в жилой зоне, если это не предусмотрено градостроительным регламентом для данной территориальной зоны, становится практически невозможным без прохождения установленной законом процедуры изменения ВРИ. Нарушение установленного ВРИ может повлечь за собой юридическую ответственность, — поясняет юрист.

Владельцам дач и домов

Особое внимание своим документам советуют обратить владельцам дач и частных домов. Юристы рекомендуют заранее провести ревизию, чтобы убедиться в соответствии фактического использования участка его юридическому статусу.

— Владельцам участков в СНТ или под ИЖС стоит проверить свои документы, чтобы убедиться, что текущий ВРИ соответствует их фактическому использованию и градостроительным регламентам, — советует Александр Бударагин.

В первую очередь необходимо изучить правила землепользования и застройки своего населенного пункта, сверить вид разрешенного использования, указанный в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), с действующим классификатором и градостроительным регламентом для своей территориальной зоны.

Риски для бизнеса

Для бизнеса, особенно для тех, кто арендует землю или планирует строительство коммерческих объектов, новые правила несут как риски, так и новые ограничения.

— Основные риски для предпринимателей, особенно для тех, кто арендует землю или планирует строительство коммерческих объектов: несоответствие ВРИ фактическому использованию. Это грозит штрафами, предписаниями о прекращении деятельности или даже принудительным закрытием бизнеса, — перечисляет эксперт.

Он добавляет, что процедура изменения ВРИ, особенно если речь идет об условно разрешенном виде использования, может стать длительной и затратной. Для арендаторов ситуация усложняется еще больше.

— Арендаторы не вправе самостоятельно изменять ВРИ земельного участка, если он был предоставлен для определенного вида использования. Изменение ВРИ для арендаторов, как правило, требует согласия собственника и прохождения установленных процедур, — говорит Александр Бударагин.

Что делать при несоответствии

Законодательство не предусматривает общего переходного периода для легализации уже существующих несоответствий. Поэтому юристы советуют не откладывать решение этого вопроса.

Если обнаружилось, что вид разрешенного использования участка не совпадает с его фактическим использованием, алгоритм действий зависит от причины. Если текущее использование соответствует какому-либо из допустимых ВРИ для данной зоны, но в документах указан неверно, нужно подать заявление в Росреестр через МФЦ для внесения исправлений. Если же фактическое использование вообще не предусмотрено регламентом, потребуется инициировать более сложную процедуру внесения изменений в ПЗЗ или получать разрешение на условно разрешенный вид использования.

— В каждом конкретном случае, когда существует несоответствие, необходимо анализировать ситуацию и выбирать наиболее подходящий путь для легализации, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала, что на 1 ноября 2025 года на территории Новосибирской области выявлено 40 земельных участков для развития туризма общей площадью более 9 тысяч гектар.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : земельное законодательство ВРИ

899
0
0
Предыдущая статья
Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска
Следующая статья
В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

Регистр беременных распространяют по всей России

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта во всех регионах России запустят регистр, где будут собраны данные о женщинах, получающих медицинскую помощь в области акушерства и гинекологии во время беременности.

В системе будут фиксироваться дата постановки на учет, срок беременности, данные о вспомогательных репродуктивных технологиях, а также информация об исходе беременности и критических акушерских состояниях.

Читать полностью

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Автор: Юлия Данилова

В микрорайоне «Клюквенный» завершается устройство плиты перекрытия накопительного резервуара объёмом 9000 м³ — крупнейшего объекта такого типа в городе. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС).

Помимо резервуара в проект входит магистральная ливневая канализация протяжённостью 1412 метров.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Автор: Артем Рязанов

За год количество малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их компонентов, выросло почти на 100. По данным Корпорации МСП, теперь в стране их почти 800.

— За последние 3 года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более чем в 2 раза, с 352 до 793 компаний. А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сегодня уже почти три четверти всех производителей беспилотников и компонентов для них в стране - это малый и средний бизнес, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в комментарии ТАСС.

Читать полностью

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Бизнес

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Общество

В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

Бизнес Общество

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

Общество

Житель Новосибирска построил 6-метровую снежную башню на Обском море

Общество

Минздрав Новосибирской области предложил отменить массовые мероприятия

Бизнес Общество

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Бизнес Медицина Общество

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Бизнес Власть Туризм

Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Бизнес

«Банный» концессионер в Новосибирске перевыполняет план по льготным помывкам

Финансы

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

Бизнес Общество

Больше протеина: на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности