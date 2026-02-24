Певица Рэй считает, что Новосибирск похож на Лондон и Нью-Йорк

Певица Рэй, известная как Лидия Чистякова-Ионова, только начинает свой путь на российской сцене. Её мама, Глюкоза, уже завоевала популярность у зрителей. Рэй имеет репутацию загадочной и необычной девушки, которую она не стремится изменить. Выступать на сцене она начала с раннего детства, помнит, как выступала на табуретке перед важными людьми. Однако до сих пор она не избавилась от страха сцены.

Певица стремится к позитиву и старается не обращать внимания на хейт, но по городу одна не ходит — папа не разрешает. Критикуют Рэй часто, в основном за внешний вид и стиль одежды. Однажды она отказалась от необычных нарядов и стала одеваться как все, но тут же услышала: «Верните всё, как было».

В Новосибирске Рэй оказалась впервые. У неё не было времени осмотреть его достопримечательности, но город пришёлся ей по душе.

— Есть определённая атмосфера. Я сейчас смотрю, такая: «Ну Нью-Йорк, блин, ну Лондон». То есть отлично сделан город, понятное дело, слякотно, но слякоть сейчас. Место супер, мне нравится Север, нравится Сибирь, Новосибирск. Но здесь в отеле я поняла, что за всё надо платить. Сегодня заказывала себе еду перед тем, как сюда приехать, вышло на 900 рублей, — призналась Рэй в интервью изданию Горсайт.

Певица рассказала, что, хотя её часто воспринимают как дочь состоятельных родителей, она сама зарабатывает на всё необходимое.

