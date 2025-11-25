Полиция поймала водителя, въехавшего в метро Новосибирска на машине

В Новосибирске задержали водителя, который на минувших выходных въехал в вестибюль станции метро «Золотая Нива». Напомним, вечером 22 ноября водитель Toyota Corolla выбил входные двери на станции метро и скатился по лестнице. После этого он скрылся с места ДТП. Специалисты сняли поврежденные двери. Чтобы вытащить машину из метро, их помощь не понадобилась.

На совещании мэра Новосибирска с главами районов и городских служб обсудили резонансное ДТП.

— Хорошо, что обошлось без жертв. Насколько я знаю, водитель скрылся с места преступления, это считаю недопустимым, — прокомментировал мэр Максим Кудрявцев.

Он подчеркнул важность минимизации таких рисков, так как речь идет о местах массового скопления людей, где безопасность должна быть на первом месте.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что с понедельника станция метро работает в обычном режиме. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.

— Что касается розыска сбежавшего виновника — он найден. В настоящее время с ним проводится определенные действия для установления причин ДТП с привлечением медиков, — добавил Кодалаев.

По информации ГУ МВД по региону, административное расследование завершено. Протокол направлен в суд, который вынес решение. Двадцатилетний водитель получил наказание в виде административного ареста на 7 суток.

— Перед общественностью раскаиваюсь. Такого больше не повторится, — сообщил виновник ДТП в видеообращении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске произошло второе серьезное ДТП с автомобилем каршеринга.