В Новосибирске построят научно-образовательный кампус за 75 млрд рублей

На территории в 140 гектаров в районе Нижней Ельцовки планируют масштабное строительство. Проект уже начали разрабатывать, а его реализация рассчитана на семь лет — до 2032 года. Об этом сообщил замдиректора Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Олег Пыклик.

По его словам, ФИЦ ФТМ совместно с индустриальным партнёром, компанией «РТ-Строительные технологии» (дочерней структурой Ростеха), рассматривают возможность возведения на площадке научно-образовательного кампуса.

— Постановление правительства регламентирует деятельность индустриального партнёра, который берёт на себя часть финансирования, до 50%. Они вышли на нас, узнав о наших научных разработках, и предложили вот такую схему, — цитирует Пыклика ТАСС.

Проект потребует вложений в размере 830 млн рублей. Общая сумма инвестиций в комплекс составит около 75 млрд рублей.

Ранее медицинский научно-образовательный кластер ФИЦ ФТМ намеревался разместить в наукограде «Смарт Сити Новосибирск» (сейчас он называется «Интерград»). Планировалось вложить более 20 млрд рублей в реализацию проекта. Начало строительства было намечено на 2026 год.

В Новосибирске планировалось построить научные и логистические подразделения, университетскую клинику и другие объекты инфраструктуры. Предполагалось, что в новом научно-образовательном комплексе ученые будут вести учебно-исследовательскую работу, исследовать клеточные технологии, изучать и работать с вирусными патогенами.

В рамках проекта анонсировалось создание Центра вирусологии с «чистыми» помещениями модульного типа, лечебного корпуса — 30 тысяч кв. м на 300 коек, научно-исследовательского корпуса по стандартам GLP/GMP — 8 тысяч кв. м, учебно-лабораторного корпуса — 15 тысяч кв. м, научно-исследовательского центра — 19 тысяч кв. м, междисциплинарного межотраслевого технопарка — 20 тысяч кв. м, научно-исследовательского корпуса — 8 тысяч кв. м, лаборатории вирусологии — 1,6 тысячи кв. м, патологоанатомического корпуса — 1,5 тысячи кв. м, сопутствующей инфраструктуры и собственной котельной — 4 тысячи кв. м. Для сравнения: сегодня ФИЦ ФТМ занимает площадь около 42 тысяч кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что в «СмартСити Новосибирск» оформлены земельные участки и проект планировки. Следующий шаг — объявление торгов и поиск застройщиков.