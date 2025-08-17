Топ коррумпированных сфер в Новосибирской области назвали в СК

В 2024 году в Новосибирской области выявили высокий уровень коррупции в нескольких ключевых сферах. Среди них оказались промышленность, образование и наука, землепользование, здравоохранение и социальное обеспечение, ЖКХ, государственные контракты и закупки, а также правоохранительные и бюджетные структуры.

По данным Следственного управления СК России по региону, к уголовной ответственности привлекли высокопоставленных чиновников муниципальных органов власти. Они были обвинены в коррупции при реализации национальных проектов. Также были осуждены главы и депутаты муниципалитетов.

В 2024 году, как сообщает РБК Новосибирск, количество уголовных дел о коррупции увеличилось почти на четверть и достигло 246. В производстве управления находилось 311 дел. В суд направили 81 дело, половина из них касалась взяточничества.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-борцов с коррупцией из Новосибирска отправили в колонию за взятки. Они вымогали деньги у предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табака.