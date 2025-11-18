Два месяца безвизового режима: новосибирцы выбирают для путешествий пять городов Китая

С 15 сентября по 10 ноября из Новосибирска в Китай вылетело более 200 авиарейсов. Это на 16% больше, чем годом ранее, сообщили в Сибирском таможенном управлении. Этим предложением воспользовались более 30 тысяч сибиряков — на 40% больше, чем годом ранее. Больше всего рейсов в КНР оформлено из Иркутска — 71 (+20%). На втором месте Красноярск — 68 рейсов, на третьем Новосибирск — 66 рейсов.

Сибирские туристы ездили в такие города Китая как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия и Шанхай.

Напомним, в середины сентября были отменены визы для российских туристов, которые хотят посетить КНР. По данным поисковых систем, билеты в одну сторону из Новосибирска в Гуанчжоу на тот момент стоили от 24000 рублей, в Урумчи — от 15662 рублей. Цены на прямые рейсы в Пекин начинались от 16894 рублей.

Через два месяца работы безвизового режима из Новосибирска билеты до Гуанчжоу в одну сторону продаются по цене от 22,5 тысяч рублей, до Урумчи — от 16 тысяч рублей, до Пекина — от 12 тысяч рублей. В Санью билет можно взять от 20 тысяч, в Харбин — от 19 тысяч, в Маньчжурию — от 24 тысяч и Шанхай — от 20 тысяч.

По данным Новосибирскстата, в октябре в сфере зарубежного туризма изменилась цена на поездку в отдельные страны Юго-Восточной Азии +0,7%. Снизились цены на поездку в страны Закавказья (-15,3%), на отдых в Турцию (-15,2%), в Беларусь (-14,3%), в Египет (-11%), в отдельные страны Средней Азии (-4,1%), в ОАЭ (-3,9%).

Ранее редакция сообщала о том, что прямые рейсы из Ашхабада в Новосибирск планируют запустить в 2026 году.