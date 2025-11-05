Рекламодателям

«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются

  • 05/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
В 2026 году количество нестационарных торговых объектов в городе снова сократится

В 2025 году мэрия Новосибирска рассчитывает получить от предпринимателей, работающих с нестационарными торговыми объектами (НТО), 85 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году в бюджет поступило 79,3 млн, в 2023 году — 63,2 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов.

Стоит отметить, что рост платежей от НТО в бюджет наблюдается на фоне сокращения киосков, размещенных на территории города. В 2023 году их было 2693, в 2024 году — 2580, на 1 января 2025 года — 2559. На октябрь 2025, по данным мэра Максима Кудрявцева, городе размещено 2485 НТО. Речь идет торговых павильонах и киосках, местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах.

— Это правильный подход: точек меньше — доходность больше. При этом важно, чтобы нестационарные торговые объекты соответствовали правилам и требованиям, которые мы коллегиально вырабатываем, чтобы они не портили облик города. Также важно найти баланс, чтобы объекты выглядели привлекательно и оказывали спектр услуг, необходимый горожанам, — отметил Кудрявцев.

Александр Морозов сообщил, что в 2026 году количество НТО в городе снова сократится.

—В следующем году будем удалять объекты, которые не приведены в соответствие требованиям по внешнему облику. 31 декабря 2025 года истекает мораторий на их снос, который был введен в городе, — пояснил чиновник.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области в 2022 – 2025 годах. Он был введен, как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию. В 2024 году снова была проведена пролонгация.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов. Всего в списке 2486 участков.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

781

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : НТО киоски бюджет Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пособие по беременности и родам в России вырастет в 2026 году
5/11/25 11:30
Общество
«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются
5/11/25 11:00
Бизнес Власть Город
Цифровой надзиратель: алгоритмы ФНС мгновенно находят ошибки в декларациях бизнеса Новосибирска по НДС
5/11/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
В Новосибирске магазины стали чаще просить оплату через QR-код или наличкой
5/11/25 9:00
Бизнес Общество
Белая галерея устроила первую в своей практике выставку скульптуры в Новосибирске
4/11/25 19:00
Город Культура Общество
Новосибирский политик Кожемякин поздравил всех с праздником и объявил голодовку
4/11/25 18:15
Общество Политика
Список профессиональных праздников в России пополнил День работника суда
4/11/25 18:00
Власть Общество
Восемь новосибирских вузов приняли участие в China Education Expo 2025 в Пекине
4/11/25 17:00
Образование Общество
В Новосибирске эксперты связали ожирение школьников с EГЭ и ОГЭ
4/11/25 16:00
Общество
Опубликованы снимки лосей, сделанные фотоловушкой в лесу Новосибирской области
4/11/25 15:00
Общество
Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса
4/11/25 14:40
Медицина Наука Общество
В Новосибирске мост через Иню полностью открыли для движения
4/11/25 13:15
Общество
Собственность города: в Новосибирске ВООПИК пытается спасти старый дом с резьбой на улице Инской
4/11/25 13:00
Город История Недвижимость Общество
Росстат посоветовал туристам пробовать в Новосибирске кебаб из медвежатины
4/11/25 12:00
Общество
В Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных
4/11/25 11:00
Общество
Новосибирский депутат предложил ввести ГОСТ упаковки для борьбы со шринкфляцией
4/11/25 10:00
Бизнес Общество
Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Мьянме
4/11/25 9:00
Власть Общество
«Лимит исчерпан»: в России вступил в силу закон об ограничении сим-карт на одного человека
3/11/25 18:00
Власть Общество
В Новосибирске начали сносить старую инфекционную больницу
3/11/25 16:00
Бизнес Власть История
Пенсии и пособия семьям с детьми вырастут в 2026 году в Новосибирской области
3/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять