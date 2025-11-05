«Киосков меньше — доходы больше»: платежи от НТО в бюджет Новосибирска увеличиваются

В 2025 году мэрия Новосибирска рассчитывает получить от предпринимателей, работающих с нестационарными торговыми объектами (НТО), 85 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году в бюджет поступило 79,3 млн, в 2023 году — 63,2 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов.

Стоит отметить, что рост платежей от НТО в бюджет наблюдается на фоне сокращения киосков, размещенных на территории города. В 2023 году их было 2693, в 2024 году — 2580, на 1 января 2025 года — 2559. На октябрь 2025, по данным мэра Максима Кудрявцева, городе размещено 2485 НТО. Речь идет торговых павильонах и киосках, местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах.

— Это правильный подход: точек меньше — доходность больше. При этом важно, чтобы нестационарные торговые объекты соответствовали правилам и требованиям, которые мы коллегиально вырабатываем, чтобы они не портили облик города. Также важно найти баланс, чтобы объекты выглядели привлекательно и оказывали спектр услуг, необходимый горожанам, — отметил Кудрявцев.

Александр Морозов сообщил, что в 2026 году количество НТО в городе снова сократится.

—В следующем году будем удалять объекты, которые не приведены в соответствие требованиям по внешнему облику. 31 декабря 2025 года истекает мораторий на их снос, который был введен в городе, — пояснил чиновник.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области в 2022 – 2025 годах. Он был введен, как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию. В 2024 году снова была проведена пролонгация.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов. Всего в списке 2486 участков.