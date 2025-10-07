В Новосибирске 100 студенток-очниц получат пособие по беременности

С 1 сентября 2025 года Отделение Социального фонда России по Новосибирской области принимает заявления на пособие по беременности и родам от студенток дневных отделений. За первый месяц поступило сто заявлений от молодых мам.

Девушки, которые учатся на дневном отделении в колледжах, техникумах и вузах, могут получить пособие. Это касается как тех, кто учится платно, так и на бюджете. Пособие доступно как для граждан России, так и для иностранных студенток, постоянно проживающих в стране.

Заявление на выплату можно подать в течение полугода после выхода из декретного отпуска через портал Госуслуги, в МФЦ или в клиентскую службу Отделения СФР по Новосибирской области. Потребуются две справки: из медицинского учреждения о периоде нетрудоспособности и из учебного заведения, подтверждающая очное обучение и отсутствие предыдущих выплат. Выплата поступит в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

— Размер пособия по беременности и родам для мам-студенток составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Таким образом, в Новосибирской области за 140 дней декретного отпуска пособие, выплачиваемое региональным Отделением СФР, выросло до 88,4 тысячи рублей. Напомним, что ранее выплата оформлялась через учебное заведение, и его размер зависел от уровня стипендии студентки, — говорится в сообщении ведомства.

Деньги за весь отпуск выплачиваются сразу. Это пособие помогает покрыть расходы на подготовку к рождению и послеродовой период, что особенно важно для молодых семей. Кроме того, молодая мама может получить единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие и материнский капитал.

Ранее редакция сообщала о том, что в России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам.