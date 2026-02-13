Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

В Новосибирскую область вернется оттепель после небольшого похолодания. Уже в эти выходные температура поднимется до -3 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В ночь на 14 февраля температура в регионе опустится до -16…-21 градуса, местами до -27 (в пригороде до -21 в Новосибирске). Днем потеплеет до -8…-13 градусов (-9…-11). Осадков не ожидается, но в северо-западных районах возможен небольшой снег. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь на 15 февраля температура опустится до -11…-16 градусов (-11…-13 в столице Сибири), а на юго-востоке местами до -24 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, в некоторых районах до -13 градусов (-5…-7 в Новосибирске). На севере области возможен небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

