Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На городском и областном уровне все за, коллизия возникла выше

Тормоз для стройки

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

— Пока мы еще совсем интерес не потеряли, но, честно говоря, уже в одном шаге от этого. В отличие от Владивостока, где все против высоток, но небоскребы появляются, у нас все за, но небоскребов как не было, так и нет. Тормозом для стройки послужили архаичные ПЗЗ, из-за которых нам потребовалось проходить процедуру публичных слушаний. Оказалось, что у этой идеи много противников, они на этой процедуре заявляли свои протесты и в мэрию, и Минстрой, — отметил девелопер.

Роман Бутко отметил, что застройщики прорабатывали несколько площадок в Новосибирске для создания небоскребов.

— Мы понимаем, что эти объекты повысят туристическую привлекательность города. Они становятся городскими символами. Например, «Москва-Сити», ЖК «Высоцкий» в Екатеринбурге — это те объекты, на которые приходят туристы. Наши застройщики планируют построить именно такой объект, — заявил Бутко.

Отрицательный отзыв

Роман Бутко напомнил, что в феврале 2025 года в регионе была создана группа по вопросам высотного строительства, которую возглавляет замгубернатора Роман Теленчинов.

— Наша правовая база сейчас не готова к тому, чтобы строить такие объекты. Самый главный порог — это правила землепользования и застройки, где установлена максимальная этажность объектов капитального строительства — 30 этажей. Мы изучили экономическую целесообразность строительства. Небоскреб — дорогостоящее сооружение, и размещать его можно только в центральных локациях. Кроме того, мы изучили опыт городов, где этажность не ограничена. Появление небоскреба — это очень большая нагрузка на существующую инфраструктуру, что приводит к большим затратам города и области на то, чтобы эту инфраструктуру привести в соответствие. Также необходимо, чтобы площадка соответствовала требованиям по геологии, по гидрологии и т.д., — пояснил чиновник.

Правовая база сейчас не готова к тому, чтобы строить такие объекты

Тем не менее некоторые решения, необходимые для создания в городе небоскребов, уже прошли публичные слушания и были утверждены горсоветом. В частности, в ПЗЗ был введен параметр «предельная минимальная площадь квартиры в высотках», чтобы не плодить гетто с квартирами по 20 «квадратов». Социальной инфраструктурой застройщики обеспечивают объекты жилищного строительства в рамках КРТ.

— За рамками ПЗЗ остаются вопросы обеспечения транспортной, коммунальной инфраструктурой. У нас есть проекты планировки территорий, в которые при необходимости будут внесены соответствующие изменения. Есть технические условия на присоединение к различным сетям, — пояснил чиновник.

Сейчас проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки проходит согласование с рядом органов.

— Мы готовим обоснование, что небоскребы нужны, что в локации Октябрьского района они садятся в существующую застройку ― и инфраструктура никуда «не поплывет». Думаю, что мы должны решить все вопросы, — заявил Бутко.

Вадим Ильченко отметил, что сейчас все уперлось в коллизию.

— Минстрой и областное начальство в целом за, но надобластные власти усмотрели в этих поправках какие-то риски и проблемы, написали отрицательный отзыв ― и эти поправки были сняты с депутатских комиссий, — добавил он.

Архитектор ООО «Студия Киф» Дарье Кисельникова отметила, что единственный сценарий, который сегодня всех более-менее устраивает — выделить на территории города зону, где будут располагаться все небоскребы. Желательно ― подальше от центра, чтобы не беспокоить общественников.

— Но тут встает вопрос: действительно ли нужен в Новосибирске аналог «Москва-Сити»? Этот опыт не всегда хорош для регионов. Прежде всего с экономической точки зрения: где найти столько заинтересованных, вовлеченных застройщиков, которые бы рискнули своим капиталом и в одной локации сделали схожие проекты, а потом еще конкурировали между собой? — пояснила она.

Нужны доминанты

Судя по комментариям, которые прозвучали на сессии, ее участники, в том числе из других регионов, уверены, что Новосибирску необходимы небоскребы. Высотное строительство — это во многом мировой тренд новой архитектуры ― отметила руководитель Оргкомитета Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина Союза архитекторов России, советник РААСН, сооснователь Архитектурной лаборатории «АК и партнеры» Наталия Климова.

— Новосибирск должен немножечко подрасти, учитывая, что находится он все-таки на плоскости, немножечко даже в низине, — считает эксперт.

Новосибирск должен немножечко подрасти

Она призналась, что ей непонятны обоснования тех, кто против строительства небоскребов в Новосибирске.

— Почему не сделать доминанты, которые дадут городу динамику, новую, современную историю, которые привлекут новых людей? Сейчас между регионами и городами идет борьба за привлечение населения. Новосибирск относится к городам, где есть приток населения, но нужно понимать, за счет чего он происходит, — уверена Наталия Климова.

Директор ООО «АПМ Фефелова В.В.» Станислав Сергеев уверен, что в Новосибирске, как и в любом географическом центре, должны быть высотные здания, потому что это символ, который показывает, что город достиг следующего этапа развития и является современным, успешным, развивающимся и смотрит в будущее.

— Я уверен, что совместно с нашими застройщиками мы сможем реализовать здание выше 100 метров, создать там вполне комфортные условия для людей, сделать его надежным, безопасным, — подчеркнул Сергеев.

Опыт регионов

Руководитель мастерской по разработке концепций Института комплексного проектирования (ИКП) «Атом» Андрей Шушлебин отметил, что в портфеле компании довольно много высоток до 100 метров, и признался ― за пределами МКАДа их возводить непросто. Он также прокомментировал, зачем нужны высотки в современном городе.

— Высотка стала экономически рентабельным продуктом, и современные строительные технологии позволяют возводить такие объекты. Во-вторых, это один из инструментов реализации принципа компактного города. Это то, к чему двигается все мировое сообщество в плане развития своих городов, — констатировал эксперт.

Чтобы город с высотками не превращался в каменные джунгли, по его словам, у небоскребов должна быть эффектная архитектура, они должны быть красивыми. Кроме того, в совокупности высотки должны формировать выразительные панорамы. Шушлебин пояснил, что по такому пути сегодня идут многие азиатские города.

— Жить в таких городах не очень-то и комфортно, потому что среда обитания оказывается не так уж гуманна по отношению к человеку. Но есть примеры, где небоскребы органично вписаны в город, где человеку комфортно, где уютные улицы, где не нарушается исторический контекст, сформированный веками. Например, Амстердам, центральная часть Лондона, — говорит он.

Чтобы этого добиться, по словам эксперта, нужно принять тот факт, что высотка не всегда является градостроительной доминантой. Когда их много, то с гораздо большим вниманием нужно относиться к невысотной архитектуре.

— Городскую среду формирует застройка базовой этажности — до 10 этажей. При квартальной периметральной застройке внедрить в нее высотки можно достаточно безболезненно для этой среды. Мы получим два слоя градостроительной ткани. Первый слой помогает сформировать среду обитания, а второй слой помогает набрать застройщику темпы. При их совмещении мы получаем довольно комфортную городскую среду, при этом наличие высоток не сильно бросается в глаза, — отметил Андрей Шушлебин.

По его словам, в градостроительные регламенты необходимо вводить требования, позволяющие регулировать высотность, но не по принципу ее ограничения. Нужен объемно-пространственный регламент на уровне правил землепользования и застройки. В этом случае можно будет попытаться создать целостный, гармоничный город с качественной средой, удобной и комфортной для человека.

Александр Селеменев, экс-главный архитектор Хабаровского края, заместитель руководителя Сибирского отделения ЦНИСК им. Кучеренко АО «Мирстроительства», сообщил, что в Хабаровске высотку уже несколько лет пытаются построить в центре города, но она находится под глиссадой самолетов ― и наличие аэродромных зон ломает все замыслы архитекторов и девелоперов. При этом во Владивостоке такие объекты появляются.

Дарья Кисельникова отметила, что в других городах, где сейчас активно строятся небоскребы, чаще всего нет высотного регламента.

— Именно по этому пути, нам кажется, стоит пойти Новосибирску. Появление небоскреба в любом регионе — это риск, поисковая работа, которая должна быть в прозрачном и понятном нормативном поле, — уверена она.

в других городах, где сейчас активно строятся небоскребы, чаще всего нет высотного регламента

В частности, эксперт отметила, что у Челябинска, которому Новосибирск проиграл статус культурной столицы, нет высотных ограничений, а амбиции по строительству высотного небоскреба есть.

— Мы дальше-то будем соревноваться? Небоскреб-то у нас будет? — поинтересовалась Кисельникова.

Требуется политическая воля

Подводя итоги обсуждения, Наталия Климова рекомендовала представителям Новосибирска обратиться за консультацией к компаниям-фасилитаторам, которые «хорошо умеют проводить беседы, консолидируют мнение и объясняют».

— Я живу в центре Москвы в старом доме, но рядом с высоткой. Меня это устраивает. Как разумный человек, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые не имеет смысла останавливать, потому что это может остановить город. Поэтому нужно спокойно, с холодной головой привести все эти обоснования, — отметила она.

По ее словам, Новосибирску не хватает небоскребов, и она искренне пожелала, чтобы в городе такой объект появился.

Вадим Ильченко также надеется, что проведенная дискуссия позволит, в первую очередь Минстрою, донести до оппонентов, блокирующих принятие этих изменений в ПЗЗ, что Новосибирску необходимы высотки.

— И мы откроем такую возможность, мы дадим людям дышать, дадим людям надежду, — подчеркнул он.

По мнению Александра Селеменева, ключевым фактором появления небоскребов в городе является политический.

— Если губернатор, руководитель республики, мэр не подключатся к этому проекту и не будут его флагманом, то никакого небоскреба не появится. Также его не будет если нет проектировщиков, строителей, компетенций и т.д., — заявил он.

Эксперт посоветовал более тщательно продумать какие-то обоснования, поясняющие, почему небоскребы важны для города.

— Нужно правильно обосновать необходимость строительства этих высоток. Нужен бомбический проект, возможно, связанный с наукой, так как Новосибирск является научной столицей России, — предложил Александр Селеменев.

Ранее редакция сообщала о том, что главный архитектор области рассказал, зачем Новосибирску нужны высотки. По его словам, таких объектов в городе не будет много. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

