«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Пассажиры, вылетающие из Новосибирска, стали чаще сталкиваться с овербукингом — ситуацией, когда билетов, проданных на рейс, оказалось больше, чем мест в самолете. Самые массовые случаи попадают в заголовки региональных и федеральных СМИ. Прокуратура по всем этим эпизодам проводит проверки, авиакомпании штрафуют, суды признают их действия незаконными. Но все это проблему не решает: овербукинга становится все больше. Infopro54 попытался выяснить, в чем тут дело.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

— Это просто желание гарантированно наполнить самолет. Ничем другим это не объясняется. Грешат овербукингом авиакомпании, у которых не очень хорошо идут дела. Штрафов они не боятся, потому что они слишком маленькие, а на репутацию им плевать. Оглаской в СМИ их не напугать. Вы же видите, что новостей много про это, а авиакомпаниям все равно. Извиняются «за доставленные неудобства» только простые сотрудники, которые на стойке регистрации работают, — рассказал Infopro54 бывший сотрудник одной из авиакомпаний.

Специалисты, которые давно работают в турбизнесе и постоянно контактируют с авиаперевозчиками, в формулировках более сдержаны, но в целом согласны именно с таким объяснением.

— Тут дело исключительно в экономике. Ведь не все авиакомпании допускают овербукинг. А некоторые делают это часто. У таких компаний, как правило, есть проблемы с самолетами, с запчастями — со всем. Штраф в 30–40 тысяч рублей для них действительно незначителен. Они его платят и дальше играют в свою игру. Для пассажиров это, конечно, очень неприятно. Билет на самолет дорого стоит, поездки планируются заранее. И формальные извинения, отправка другим рейсом или возврат денег полностью не все проблемы решают, потому что у людей отменяются какие-то важные дела и планы, — говорит директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.

Теоретически пассажир, который не смог вылететь вовремя и для которого это имело какие-то негативные последствия, может потребовать возмещения ущерба (как материального, так и морального) через суд. Но юристы считают, что большого количества соответствующих исков не будет.

— В последнее время у потребителей, которые привыкли защищать свои права в суде, появляется всё больше поводов для осторожности. Связано это с изменениями в законе о защите прав потребителей, которые продавил бизнес, в частности автодилеры. Раньше сам дух этого закона и тренд правоприменения были, безусловно, пропотребительскими. Сейчас маятник сдвигается в обратную сторону. Например, появились нормы, позволяющие предпринимателю перекладывать ответственность на контрагентов. А доказать несложно, особенно если работать через фирму-прокладку. При этом суды по-прежнему загружены, а услуги юристов стоят дорого. И если раньше эксперты оценивали перспективу выигрыша в 90% и выше, то теперь с уверенностью советовать идти в суд уже нельзя. Потому дело может рассматриваться долго, а компенсация не покрывает трат на юридические услуги, — рассказал Infopro54 адвокат Иван Иванов.

Согласно данным открытых источников, средняя сумма компенсаций, которые по судебным решениям получали авиапассажиры, столкнувшиеся с овербукингом, составляет 10 тысяч рублей.

