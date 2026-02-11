Мэр Новосибирска поручил продлить смены дорожников перед похолоданием

По распоряжению мэра Максима Кудрявцева в Новосибирске дорожники будут работать дольше обычного. Они убирают снег перед сильным похолоданием, которое ожидают 12 февраля. В городе также необходимо расчистить дороги и тротуары от рыхлого снега и обработать их реагентами, чтобы избежать наледи.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске и области сегодня продолжаются снегопады с дождём, а также метель, гололёд и сильный ветер.

— Для выполнения поставленной задачи в последние сутки в усиленном режиме работала дорожная техника города – 675 единиц, в ночь – 395: автогрейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ), погрузчики и тракторы. ДЭУ готовы в любой момент увеличить количество техники на линии до 800 единиц. За прошедшие сутки вывезли более 26 тысяч кубометров снега (примерно 1 711 самосвалов). С помощью роторной техники удалили более 12 тысяч кубометров снега, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Дорожные службы круглосуточно убирают снег. Они патрулируют улицы, подметают и обрабатывают дороги противогололёдными средствами. Тротуары, подходы к метро, остановки и пешеходные зоны очищают от рыхлого снега. В ручной уборке задействовано около 400 рабочих.

В связи с неблагоприятными погодными условиями департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии призывает водителей быть осторожными. Необходимо соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и сохранять повышенную внимательность. Пешеходам следует проявлять осторожность, особенно на переходах и тротуарах.

Ранее редакция сообщала о том, что с улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега.