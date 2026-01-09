Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

Рейтинг прибыльных вложений

Золото, корпоративные облигации и рублевый депозит стали самыми прибыльными инструментами для российских инвесторов, в том числе новосибирских, в 2025 году. Такой вывод следует из рейтинга, подготовленного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Он основан на расчете рублевой доходности при вложении 100 тысяч рублей в начале года и продаже актива в конце декабря.

По данным экспертов, финансовый ландшафт года формировался в условиях постепенной нормализации после периода повышенной турбулентности. Ключевым драйвером изменений стала последовательная смена денежно-кредитной политики Банка России, который за год снизил ключевую ставку в общей сложности на 5 процентных пунктов — с 21% до 16%: в июне, в июле, в сентябре, в октябре и, наконец, в декабре. Дополнительное влияние оказало значительное укрепление рубля в первой половине года и его последующая стабилизация, что снизило инвестиционную привлекательность валютных инструментов в рублевом выражении.

Лидеры доходности при консервативной стратегии

При стратегии «купил и держи» лидером по доходности стало золото, принесшее чистую прибыль в размере 24,6 тысячи рублей после уплаты НДФЛ. Второе место с минимальным отрывом заняли российские корпоративные облигации (21,5 тыс. руб.), а третье — рублевый банковский депозит (21,4 тыс. руб.). Государственные облигации федерального займа (ОФЗ) обеспечили доход в 19,7 тысячи рублей, а московская недвижимость — 10,4 тысячи рублей. Российский фондовый рынок показал крайне скромный номинальный рост, принеся лишь 2,7 тысячи рублей, что с учетом инфляции означает отрицательную реальную доходность.

Аутсайдеры: убытки на биткоине и валюте

В то же время при пассивном подходе убыточными оказалась половина популярных инструментов. Наибольшие потери продемонстрировал биткоин (–32,8 тыс. руб.). Инвестиции в основные валюты также принесли убытки: доллары США (–28,6 тыс. руб.), евро (–18,3 тыс. руб.) и китайские юани (–19,2 тыс. руб.). Валютные депозиты не смогли компенсировать низкими ставками падение курсов.

Потенциал спекулятивной стратегии

Спекулятивная стратегия, основанная на выборе оптимальных моментов для сделок, позволила бы значительно увеличить доходность. Золото при таком подходе могло принести до 30,4 тысячи рублей прибыли. Биткоин, несмотря на итоговый годовой убыток, при грамотном входе и выходе оказался бы на втором месте с доходом 28,7 тысячи рублей. Даже по евро и юаню можно было бы получить прибыль, правильно определив периоды.

Спокойный рынок не исключает рисков

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, уходящий 2025 год на первый взгляд выглядел более спокойным для инвестора: ключевая ставка имела понятную траекторию снижения, рубль заметно укрепился в первой половине года и затем стабилизировался, а финансовый рынок в целом вышел из состояния острой турбулентности. Однако она подчеркнула, что именно эта внешняя устойчивость дала «побочный эффект».

— При пассивной стратегии «купил в начале года — продал в конце» убыточными оказалась половина популярных инвестиционных инструментов, тогда как годом ранее, в гораздо более напряженной обстановке, отрицательную динамику показали лишь единичные активы, — отметила она.

Эксперт добавила, на этом фоне особенно отчетливо проявилось расслоение инвестиционного поведения.

— Массовый инвестор в 2025 году тяготел к понятным и предсказуемым инструментам — золоту, облигациям, банковским депозитам, где ключевую роль играют не спекулятивные ожидания, а фиксируемая доходность и защита капитала. В то же время валютные инструменты и криптоактивы, включая биткоин, требовали активной вовлеченности опытного игрока и точного выбора моментов входа и выхода. Без этого даже формально «спокойный» рынок мог обернуться для инвестора существенными потерями, — резюмирует Елена Трубникова.

