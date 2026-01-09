В Новосибирске состоится традиционный фестиваль по строительству иглу

14 февраля в районе парка «У моря Обского» состоится традиционный фестиваль по возведению снежных хижин «Город эскимосов». Мероприятие начнется в 12 часов. Участвовать в нём возможно как в конкурсной программе, так и вне зачета, сообщили организаторы.

Чтобы проявить свои навыки в умении строить иглу, необходимо пройти регистрацию через специальный чат-бот. Количество человек в команде формально не ограничено, но организаторы рекомендуют формировать группы не более семи участников. Регистрация также требуется тем, кто планирует строить иглу вне конкурса, чтобы спланировать «город».

Участникам советуют взять с собой необходимый инвентарь: ножовки (крупную и небольшую), лопату, веревку и надежные санки для перевозки снежных блоков. Важно одеться по погоде, предусмотреть высокую непромокаемую обувь и запасные варежки. Для тех, кто захочет остаться на «ночной город эскимосов» и переночевать в готовом иглу, понадобятся фонарик, газовая горелка, свечи, спальный мешок, коврик и полиэтилен для изоляции пола.

Фестиваль «Город эскимосов» — это визитная карточка зимнего Новосибирска. Впервые организаторы собрали всех желающих для строительства иглу в 2008 году. В формате соревнований мероприятие проходит в Новосибирске с 2016 года. В 2023 году был установлен рекорд: «самое большое количество иглу, построенных за 6 часов». Он вошел в реестр рекордов России (186 иглу). На фестиваль приезжают участники из других городов, регионов и стран. В 2025 году в фестивале приняли участие 2400 человек, которые возвели 330 снежных домов.

Ранее редакция сообщала, что команда из Якутска победила в фестивале снежной скульптуры в Новосибирске.