«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Автор: Мария Гарифуллина

При этом спрос на них в регионе сильно не снижается

Редакция Infopro54 изучила ценники в новосибирских магазинах, опросила участников рынка и выяснила, как изменилась стоимость велосипедов к началу сезона 2026 года. Годовой рост цен в рознице составил в среднем 10%. Официальная статистика при этом демонстрирует более скромную динамику.

Согласно данным Новосибирскстата, в марте прошлого года средняя цена велосипеда составляла 16 801 рубль, а в марте 2026 года — 18 139 рублей. Таким образом, по версии статистического ведомства, годовой прирост уложился в 7,9%. Однако фактические цены, по оценкам опытных велосипедистов, значительно выше.

— Я думаю, что сейчас средняя цена нормального велосипеда — около 50 тысяч рублей. Нормальный — это который ты купил и на нём ездишь, который не умрёт быстро. При этом есть и более дорогие модели. При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей — это образцы с карбоновой рамой. Они значительно легче, отсюда и цена. Карбоновые рамы на порядок легче алюминиевых. Весь велосипед с карбоновой рамой может весить около восьми килограммов — и это с колёсами. Алюминиевая рама сама по себе весит примерно столько же, — рассказал Infopro54 новосибирский велосипедист Игорь Соколов.

Цена велосипеда в 50–100 тысяч рублей стороннему наблюдателю представляется достаточно высокой, не говоря уже о велосипеде за полмиллиона. Однако сами велосипедисты и консультанты сервисных центров эти цифры воспринимают иначе — в сравнении с затратами на другие виды спорта и активного отдыха.

— Цена велосипеда базового хорошего уровня начинается от 50 тысяч рублей, если говорить про марки, которые собираются на аутсорсе в азиатских странах. Это не дороже, чем другие виды спорта. Давайте, к примеру, сравним с ценой абонемента в бассейн за год — он тоже легко переваливает за 50 тысяч, если ещё и тренажёрный зал добавить. Велосипед у вас есть всегда. Вы можете выехать в любую погоду, куда угодно, в пределах своих сил и желания. В бассейне же ограничения по времени жёсткие: час на всё про всё, и в итоге 40 минут поплавал. Так что в итоге велосипед зачастую оказывается дешевле, а свободы даёт гораздо больше, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 консультант компании «Тест-Центр».

На цену велосипеда, помимо бренда, влияют материалы рамы и уровень комплектующих. Основных типов рам три: алюминиевые, хроммолибденовые и карбоновые. Карбон — самый лёгкий и самый дорогой вариант, однако в велотуризме он используется редко из-за низкой ремонтопригодности. Алюминий остаётся массовым выбором. Что касается комплектующих, то полный групсет (набор деталей) — система звёзд, цепь, каретка, переключатели, манетки — может обойтись в сумму порядка 15 тысяч рублей, если заказывать его отдельно. При этом эксперты советуют после покупки нового велосипеда обязательно заехать в сервис для настройки переключателей и проверки смазки, независимо от того, в каком магазине и в какой комплектации он был приобретён.

Спрос на велосипеды в Новосибирске, по оценкам участников рынка, остаётся достаточно стабильным. Однако в целом по стране регистрируется заметное снижение. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», за неполные четыре месяца 2026 года — с 1 января по 26 апреля — число покупок взрослых велосипедов в России сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианный чек при этом вырос на 2% и составил 16 841 рубль. Ещё сильнее просела детская категория: количество покупок упало на 27%, а медианный чек снизился на 5% — до 8 672 рублей.

Фото Infopro54

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство сельского хозяйства России продолжает масштабную кампанию по профилактике ящура в регионах. С начала 2026 года федеральное ведомство провело уже три процедуры закупки вакцины для Новосибирской области, а совокупный объем поставок в регион превысил миллион доз. Это следует из документации, проанализированной Infopro54.

Последний аукцион, объявленный в апреле, добавил к этой цифре еще 400 тысяч доз. Все три закупки касаются одного и того же препарата — трехвалентной вакцины против ящура типов О, А и Азия-1. Это культуральная инактивированная вакцина отечественного производства, предназначенная для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз. Иммунитет у животных формируется не позднее чем через 21 день после прививки.

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области мировой суд вынес приговор жителю села Ленинское, который в январе этого года вышел на ночной лов на Новосибирское водохранилище. Добычей браконьера стали десятки рыб разных пород, а в доход государства теперь обращены не только незаконные сети, но и снаряжение, включая ледоруб и пластиковые санки.

В ночь на 8 января 2026 года мужчина отправился на лед в районе родного села. С собой он взял ледоруб диаметром 180 миллиметров, пластиковые санки, моток проволоки и запрещенное орудие лова — ставную сеть из лески длиной 75 метров с ячеей 40 на 40 миллиметров и высотой три метра. К половине двенадцатого ночи улов был собран, но рыбак не успел уйти незамеченным. Его задержали совместным рейдом сотрудники Ордынского отдела Росрыболовства и транспортной полиции Новосибирска.

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Автор: Мария Гарифуллина

В Чулымском районе Новосибирской области паводок отрезал от транспортного сообщения село Золотая Грива. В ночь на 10 мая 2026 года вода полностью размыла временную объездную дорогу, построенную на период реконструкции моста через реку Каячка. Проезд к населенному пункту сейчас невозможен для всех видов транспорта.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) сообщают, что мост через реку Каячка на 11-м километре дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» был полностью демонтирован в начале апреля. С этого момента связь с селом обеспечивалась только по временной объездной переправе, предусмотренной проектом. Интенсивный подъем воды в реке, вызванный активным снеготаянием, привел к размыву временной дороги в ночные часы. Движение по ней полностью закрыто. В ТУАД заявляют, что вопрос о возобновлении проезда будет решаться только после того, как уровень воды спадет. Ситуация находится на контроле ведомства, о сроках восстановления временной переправы будет объявлено дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 октября 2026 года.

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Автор: Мария Гарифуллина

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

