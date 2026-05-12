«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Редакция Infopro54 изучила ценники в новосибирских магазинах, опросила участников рынка и выяснила, как изменилась стоимость велосипедов к началу сезона 2026 года. Годовой рост цен в рознице составил в среднем 10%. Официальная статистика при этом демонстрирует более скромную динамику.

Согласно данным Новосибирскстата, в марте прошлого года средняя цена велосипеда составляла 16 801 рубль, а в марте 2026 года — 18 139 рублей. Таким образом, по версии статистического ведомства, годовой прирост уложился в 7,9%. Однако фактические цены, по оценкам опытных велосипедистов, значительно выше.

— Я думаю, что сейчас средняя цена нормального велосипеда — около 50 тысяч рублей. Нормальный — это который ты купил и на нём ездишь, который не умрёт быстро. При этом есть и более дорогие модели. При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей — это образцы с карбоновой рамой. Они значительно легче, отсюда и цена. Карбоновые рамы на порядок легче алюминиевых. Весь велосипед с карбоновой рамой может весить около восьми килограммов — и это с колёсами. Алюминиевая рама сама по себе весит примерно столько же, — рассказал Infopro54 новосибирский велосипедист Игорь Соколов.

Цена велосипеда в 50–100 тысяч рублей стороннему наблюдателю представляется достаточно высокой, не говоря уже о велосипеде за полмиллиона. Однако сами велосипедисты и консультанты сервисных центров эти цифры воспринимают иначе — в сравнении с затратами на другие виды спорта и активного отдыха.

— Цена велосипеда базового хорошего уровня начинается от 50 тысяч рублей, если говорить про марки, которые собираются на аутсорсе в азиатских странах. Это не дороже, чем другие виды спорта. Давайте, к примеру, сравним с ценой абонемента в бассейн за год — он тоже легко переваливает за 50 тысяч, если ещё и тренажёрный зал добавить. Велосипед у вас есть всегда. Вы можете выехать в любую погоду, куда угодно, в пределах своих сил и желания. В бассейне же ограничения по времени жёсткие: час на всё про всё, и в итоге 40 минут поплавал. Так что в итоге велосипед зачастую оказывается дешевле, а свободы даёт гораздо больше, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 консультант компании «Тест-Центр».

На цену велосипеда, помимо бренда, влияют материалы рамы и уровень комплектующих. Основных типов рам три: алюминиевые, хроммолибденовые и карбоновые. Карбон — самый лёгкий и самый дорогой вариант, однако в велотуризме он используется редко из-за низкой ремонтопригодности. Алюминий остаётся массовым выбором. Что касается комплектующих, то полный групсет (набор деталей) — система звёзд, цепь, каретка, переключатели, манетки — может обойтись в сумму порядка 15 тысяч рублей, если заказывать его отдельно. При этом эксперты советуют после покупки нового велосипеда обязательно заехать в сервис для настройки переключателей и проверки смазки, независимо от того, в каком магазине и в какой комплектации он был приобретён.

Спрос на велосипеды в Новосибирске, по оценкам участников рынка, остаётся достаточно стабильным. Однако в целом по стране регистрируется заметное снижение. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», за неполные четыре месяца 2026 года — с 1 января по 26 апреля — число покупок взрослых велосипедов в России сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианный чек при этом вырос на 2% и составил 16 841 рубль. Ещё сильнее просела детская категория: количество покупок упало на 27%, а медианный чек снизился на 5% — до 8 672 рублей.

