В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно законопроекту, предлагается ввести социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере расходов на товары, услуги и работы, которые необходимы для организации и проведения свадебного торжества в связи с государственной регистрацией брака.

В проекте предусмотрены меры, направленные на адресность предоставления и предотвращение возможных злоупотреблений. Вычет будет предоставляться однократно, исключительно в связи с регистрацией брака, и его размер не превысит 400 тысяч рублей на обоих супругов.

Важно отметить, что расходы должны быть документально подтверждены и соответствовать перечню, который будет утвержден Министерством финансов совместно с Министерством труда.

Также следует учесть, что из суммы вычета будут исключены расходы, оплаченные за счёт средств работодателя, бюджетных ассигнований, материнского капитала или других форм государственной поддержки. Кроме того, не подлежат вычету затраты на алкогольную, спиртосодержащую продукцию, а также на табачные и никотиновые изделия.

Получить налоговый вычет можно будет двумя способами: в общем порядке по завершении налогового периода или досрочно через работодателя после получения соответствующего подтверждения от налогового органа.

Авторы проекта считают, что его принятие окажет дополнительную поддержку молодожёнам, снизит единовременную финансовую нагрузку на молодые семьи, повысит прозрачность расчётов в сфере свадебных услуг и будет способствовать созданию более последовательной системы.

Ранее редакция сообщала о том, как изменились тренды свадебной фотографии.