Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Включить в него затраты на алкоголь не получится, а остальные выплаты нужно будет подтвердить документально

Депутаты Государственной думы Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков внесли предложение о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Согласно законопроекту, предлагается ввести социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере расходов на товары, услуги и работы, которые необходимы для организации и проведения свадебного торжества в связи с государственной регистрацией брака.

В проекте предусмотрены меры, направленные на адресность предоставления и предотвращение возможных злоупотреблений. Вычет будет предоставляться однократно, исключительно в связи с регистрацией брака, и его размер не превысит 400 тысяч рублей на обоих супругов.

Важно отметить, что расходы должны быть документально подтверждены и соответствовать перечню, который будет утвержден Министерством финансов совместно с Министерством труда.

Также следует учесть, что из суммы вычета будут исключены расходы, оплаченные за счёт средств работодателя, бюджетных ассигнований, материнского капитала или других форм государственной поддержки. Кроме того, не подлежат вычету затраты на алкогольную, спиртосодержащую продукцию, а также на табачные и никотиновые изделия.

Получить налоговый вычет можно будет двумя способами: в общем порядке по завершении налогового периода или досрочно через работодателя после получения соответствующего подтверждения от налогового органа.

Авторы проекта считают, что его принятие окажет дополнительную поддержку молодожёнам, снизит единовременную финансовую нагрузку на молодые семьи, повысит прозрачность расчётов в сфере свадебных услуг и будет способствовать созданию более последовательной системы.

Ранее редакция сообщала о том, как изменились тренды свадебной фотографии.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : свадьба закон Госдума

847
0
0
Предыдущая статья
Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске
Следующая статья
Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную думу внесён законопроект, который меняет механизм регулирования цен на продовольствие. Группа парламентариев предлагает заменить право государства вмешиваться в ситуацию с повышением цен на обязанность.

Сейчас действующая редакция закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» предусматривает, что правительство вправе устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты сроком до 90 дней. На практике это означает, что решение принимается по усмотрению кабмина в зависимости от конкретной экономической ситуации.

Читать полностью

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Автор: Юлия Данилова

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Кадеты обратились в медпункт 14 и 15 мая. По данным СУ СКР региона, пострадавшим от 10 до 15 лет.

— У части заболевших выявлена РНК норовируса. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, — уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Читать полностью

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

Читать полностью

Рекордный рост зарплат зафиксирован в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Рынок труда Новосибирска демонстрирует впечатляющие показатели по уровню предлагаемых зарплат. По данным SuperJob, в регионе появились вакансии с заработком до 320 тысяч рублей.

Лидеры по зарплатам в Новосибирске:

Читать полностью

В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

Автор: Мария Гарифуллина

В лесах и городских агломерациях Западной Сибири происходит заметное и, как говорят ученые, «не очень приятное явление»: привычный таежный клещ, с которым ранее имели дело местные жители, уступает место другому виду — клещу Павловского. Об этом Infopro54 рассказал член-корреспондент РАН директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

По словам ученого, за последние 10–15 лет ареал клеща Павловского серьезно изменился. Раньше его популяции встречались в основном на Алтае и на Дальнем Востоке, теперь же он активно осваивает городские агломерации — Кемерово, Новосибирск, Томск. При этом экология нового вида заметно отличается от привычного таежного клеща, что создает дополнительные риски для людей.

Читать полностью

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирский депутат предложил обязать правительство РФ ограничивать наценки ритейла

Общество Право&Порядок

Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

Бизнес Власть Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Власть Недвижимость Общество

Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

Общество

Рекордный рост зарплат зафиксирован в Новосибирской области

Наука Общество

В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

Бизнес Общество Спорт

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Бизнес Недвижимость Общество

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Власть Город Недвижимость

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Общество

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Бизнес

Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

Финансы

Снижение ипотечных ставок набирает обороты

Власть Недвижимость Общество

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Общество

Тепло вернется в Новосибирск на выходных

Телекоммуникации

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Власть Недвижимость

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Город Культура Общество

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Бизнес

Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности