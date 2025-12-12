«Критических провалов не ожидаем»: в Минпромторге Новосибирска оценили ситуацию с кадрами в социальных столовых

В настоящий момент основная доля работающих в социальных столовых Новосибирской области российские и натурализованные иностранные граждане, получившие российское гражданство, имеющие санитарные книжки и т.д. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин на пресс-конференции.

— Критических моментов и рисков мы здесь особо мы не видим. Образовательные учреждения области активно работают, выпускают достаточное количество выпускников должного уровня. Провалов мы не ожидаем, — отметил Гришунин в ответ на вопрос как сегмент отреагирует на запрет о найме трудовых мигрантов.

Он напомнил, что на рынке в целом сегодня существует общая тенденция кадрового дефицита.

— У нас рекордно низкая безработица, поэтому на предприятиях идет автоматизация производственных процессов. Это тенденция, которую нам необходимо учитывать с учетом того, что рынок растет непропорционально нашей демографической составляющей. Что касается социального питания, то определенное внимание к этой отрасли есть, потому что это наша продовольственная, в том числе и безопасность, — подчеркнул чиновник.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавится деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

На итоговой годовой пресс-конференции губернатор Андрей Травников отмечал, что мигрантов будут приглашать в Новосибирск на конкретные объекты. Количество мест для иностранных сотрудников в регионе возьмут на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что с 18 декабря муниципальное предприятие МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. В мэрии пояснили, что дефицит кадров в троллейбусном парке составляет около 30%. У коммерческих перевозчиков до 40% водителей трудовые мигранты.